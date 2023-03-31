https://ria.ru/20230331/tseny-1862054406.html

Чуть больше трети россиян отметили рост цен на мясо, показал опрос

Чуть больше трети россиян отметили рост цен на мясо, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2023

Чуть больше трети россиян отметили рост цен на мясо, показал опрос

Чуть больше трети россиян (35%) за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу, еще 31% – рост цен на молоко и молочную продукцию, на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:59

2023-03-31T10:59

2023-03-31T10:59

россия

фонд "общественное мнение"

экономика

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чуть больше трети россиян (35%) за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу, еще 31% – рост цен на молоко и молочную продукцию, на хлебобулочные изделия - 23%, следует из результатов еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение". Отвечая на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их мнению, заметно выросли за последний месяц, 23% назвали хлебобулочные изделия (против 21% неделей ранее), 35% – мясо и птицу (против 32%), рыбу и морепродукты - 28% (28% неделей ранее), молоко и молочную продукцию - 31% (28%). Рост цен на средства личной гигиены среди хозтоваров заметили 15% опрошенных, как и неделей ранее, на моющие чистящие средства - 18% (18%). Среди непродовольственных товаров россияне заметили рост цен на одежду и обувь - 23% (29% неделей ранее), электронику и бытовую технику - 17% (17%), стройматериалы - 20% (17%), лекарства и медикаменты - 32% (35%), бензин - 18% (21%). Цены на медицинские услуги, по мнению опрошенных, выросли на 19% (23%), на услуги пассажирского транспорта – на 15% (20%), на бытовые услуги – на 16% (18%). Репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше "ФОМнибус" проводился 24-26 марта. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230329/mamont-1861413320.html

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россия, фонд "общественное мнение", экономика, общество