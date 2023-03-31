https://ria.ru/20230331/trassa-1862048546.html

Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны

Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны - РИА Новости, 31.03.2023

Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны

Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где ранее произошел затор из-за сильного снегопада, началось в обе стороны, сообщил начальник ГУ МЧС России... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:44

2023-03-31T10:44

2023-03-31T11:36

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где ранее произошел затор из-за сильного снегопада, началось в обе стороны, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала "Россия 24".По словам Филиппова, ситуация в целом улучшается. Пробку удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организовали станции обогрева. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 134 человек, из них около 30 детей, добавил он.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыли. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. По данным на утро пятницы, в пробке в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", где продолжает идти снег, остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 пассажиров.

https://ria.ru/20230331/snegopad-1862021838.html

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ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, происшествия