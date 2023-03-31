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Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны - РИА Новости, 31.03.2023
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10:44 31.03.2023 (обновлено: 11:36 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/trassa-1862048546.html
Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны
Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны - РИА Новости, 31.03.2023
Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где ранее произошел затор из-за сильного снегопада, началось в обе стороны, сообщил начальник ГУ МЧС России... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:44
2023-03-31T11:36
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где ранее произошел затор из-за сильного снегопада, началось в обе стороны, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала "Россия 24".По словам Филиппова, ситуация в целом улучшается. Пробку удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организовали станции обогрева. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 134 человек, из них около 30 детей, добавил он.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыли. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. По данным на утро пятницы, в пробке в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", где продолжает идти снег, остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 пассажиров.
https://ria.ru/20230331/snegopad-1862021838.html
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны

МЧС по Ростовской области: движение по трассе М-4 "Дон" началось в обе стороны

© Фото : сайт Правительства Ростовской областиРаботы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : сайт Правительства Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где ранее произошел затор из-за сильного снегопада, началось в обе стороны, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала "Россия 24".
«
"В заторе находятся еще более тысячи машин", — уточнил он.
По словам Филиппова, ситуация в целом улучшается.
Пробку удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организовали станции обогрева. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 134 человек, из них около 30 детей, добавил он.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы
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Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыли.
Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. По данным на утро пятницы, в пробке в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", где продолжает идти снег, остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 пассажиров.
На трассе М-4 Дон в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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