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К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей - РИА Новости, 31.03.2023
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08:29 31.03.2023 (обновлено: 10:32 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/trassa-1862019743.html
К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей
К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей - РИА Новости, 31.03.2023
К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей
Около 240 спасателей и 150 единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:29
2023-03-31T10:32
происшествия
ростовская область
ростов
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Около 240 спасателей и 150 единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров. "Привлекаемая группировка сил и средств - 238 человек и 152 единицы техники", - сказал он. В ведомстве уточнили, что ведутся работы по организации "карманов" с помощью инженерной техники (бульдозеров) на 940 и 950 километрах трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. "Проведен демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении", - уточнил он. Функционируют семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 " Дон " образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230329/dtp-1861413223.html
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происшествия, ростовская область, ростов, россия
Происшествия, Ростовская область, Ростов, Россия
К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей

Около 240 спасателей ликвидируют последствия снегопада на трассе в Ростовской области

© Фото : Министерство транспорта Ростовской областиНа трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
На трассе М-4 Дон в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Министерство транспорта Ростовской области
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Около 240 спасателей и 150 единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров.
"Привлекаемая группировка сил и средств - 238 человек и 152 единицы техники", - сказал он.
В ведомстве уточнили, что ведутся работы по организации "карманов" с помощью инженерной техники (бульдозеров) на 940 и 950 километрах трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера.
Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. "Проведен демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении", - уточнил он.
Функционируют семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 " Дон " образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
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