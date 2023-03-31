https://ria.ru/20230331/trassa-1862019743.html

К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей

К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей - РИА Новости, 31.03.2023

К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей

Около 240 спасателей и 150 единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:29

2023-03-31T08:29

2023-03-31T10:32

происшествия

ростовская область

ростов

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Около 240 спасателей и 150 единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров. "Привлекаемая группировка сил и средств - 238 человек и 152 единицы техники", - сказал он. В ведомстве уточнили, что ведутся работы по организации "карманов" с помощью инженерной техники (бульдозеров) на 940 и 950 километрах трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. "Проведен демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении", - уточнил он. Функционируют семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 " Дон " образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230329/dtp-1861413223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, ростов, россия