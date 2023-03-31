https://ria.ru/20230331/tramp-1862283084.html
Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений
Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений - РИА Новости, 31.03.2023
Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений
Экс-президент США Дональд Трамп, против которого готовятся официальные обвинения, предупредил сторонников, что прокуратура в Нью-Йорке "приходит не за ним, а за РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:36
2023-03-31T21:36
2023-03-31T21:38
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, против которого готовятся официальные обвинения, предупредил сторонников, что прокуратура в Нью-Йорке "приходит не за ним, а за вами". "Они приходят не за мной, а за вами - я просто встал на их пути!", - гласит появившаяся в пятницу надпись под аккаунтом Трампа в его собственной социальной сети Truth Social. Аналогичными словами Трамп реагировал в декабре 2019 года после того, как палата представителей конгресса США вынесла решение о его импичменте. Как написал в одном из последних постов Трамп в связи с готовящимися обвинениями бывший президент, судья Хуан Мануэль Марчан, который будет рассматривать это дело, "ненавидит его". Экс-президент США припоминает, что именно этот юрист "засадил в тюрьму" главного финансиста компании Trump Organization 75 летнего Аллена Вайселлберга. Как напоминает CNN, Вайселлберг, работавший на семью Трампа более 50 лет, пошел на сделку со следствием по делу о мошеннических налоговых схемах. В обмен на признание вины он получил пять месяцев тюрьмы. О том, сотрудничает ли он со следствием по новому делу против Трампа, пока не известно. Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке. Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
https://ria.ru/20230331/obvineniya-1862270826.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений
Трамп обратился к сторонникам словами "они приходит не за мной, а за вами"
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, против которого готовятся официальные обвинения, предупредил сторонников, что прокуратура в Нью-Йорке "приходит не за ним, а за вами".
"Они приходят не за мной, а за вами - я просто встал на их пути!", - гласит появившаяся в пятницу надпись под аккаунтом Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
Конгрессмен назвал обвинения против Трампа политикой страны третьего мира
Аналогичными словами Трамп реагировал в декабре 2019 года после того, как палата представителей конгресса США вынесла решение о его импичменте.
Как написал в одном из последних постов Трамп в связи с готовящимися обвинениями бывший президент, судья Хуан Мануэль Марчан, который будет рассматривать это дело, "ненавидит его". Экс-президент США припоминает, что именно этот юрист "засадил в тюрьму" главного финансиста компании Trump Organization
75 летнего Аллена Вайселлберга. Как напоминает CNN, Вайселлберг, работавший на семью Трампа более 50 лет, пошел на сделку со следствием по делу о мошеннических налоговых схемах. В обмен на признание вины он получил пять месяцев тюрьмы. О том, сотрудничает ли он со следствием по новому делу против Трампа, пока не известно.
Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена
обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
Песков прокомментировал возможное дело против Трампа