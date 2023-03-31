https://ria.ru/20230331/tramp-1862177355.html

Вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, заявил адвокат

Вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, заявил адвокат - РИА Новости, 31.03.2023

Вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, заявил адвокат

Вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю, заявил адвокат политика Джо Такопина эфире РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:55

2023-03-31T14:55

2023-03-31T17:40

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю, заявил адвокат политика Джо Такопина эфире телеканала NBC News.При этом он добавил, что политик не планирует скрываться в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде.Сегодня большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США более чем по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс — ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с политиком.Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.По данным CNN, политик начал активно обзванивать конгрессменов-республиканцев, рассчитывая заручиться их поддержкой.Спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.Газета The Washington Post пишет, что Трамп стал первым обвиняемым в истории США, который занимал пост президента страны и главнокомандующего.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862006404.html

https://ria.ru/20230331/tramp-1862054745.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп