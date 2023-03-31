https://ria.ru/20230331/tramp-1862177355.html
Вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, заявил адвокат
Вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, заявил адвокат - РИА Новости, 31.03.2023
Вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, заявил адвокат
Вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю, заявил адвокат политика Джо Такопина эфире РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:55
2023-03-31T14:55
2023-03-31T17:40
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю, заявил адвокат политика Джо Такопина эфире телеканала NBC News.При этом он добавил, что политик не планирует скрываться в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде.Сегодня большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США более чем по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс — ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с политиком.Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.По данным CNN, политик начал активно обзванивать конгрессменов-республиканцев, рассчитывая заручиться их поддержкой.Спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.Газета The Washington Post пишет, что Трамп стал первым обвиняемым в истории США, который занимал пост президента страны и главнокомандующего.
https://ria.ru/20230331/tramp-1862006404.html
https://ria.ru/20230331/tramp-1862054745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, заявил адвокат
Адвокат: вероятность того, что Трамп пойдет на сделку со следствием, равна нулю
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю, заявил адвокат политика Джо Такопина эфире телеканала NBC News.
«
"Этого не произойдет, здесь нет преступления", — сказал юрист.
При этом он добавил, что политик не планирует скрываться в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде.
Сегодня большое жюри присяжных в Нью-Йорке
проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена
обвиняет бывшего президента США более чем по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
Коалиция консерваторов в США пришла "в ужас" от обвинений против Трампа
Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс — ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с политиком.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
По данным CNN, политик начал активно обзванивать конгрессменов-республиканцев, рассчитывая заручиться их поддержкой.
Спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти
обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды
Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.
Газета The Washington Post пишет, что Трамп стал первым обвиняемым в истории США, который занимал пост президента страны и главнокомандующего.
Эксперт рассказал о настроениях сторонников Трампа