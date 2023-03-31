https://ria.ru/20230331/tramp-1862176678.html

Трамп не будет прятаться в своем имении во Флориде, заявил адвокат

Трамп не будет прятаться в своем имении во Флориде, заявил адвокат - РИА Новости, 31.03.2023

Трамп не будет прятаться в своем имении во Флориде, заявил адвокат

Бывший президент США Дональд Трамп не будет прятаться в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как присяжные проголосовали за предъявление ему... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:54

2023-03-31T14:54

2023-03-31T15:12

флорида

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не будет прятаться в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как присяжные проголосовали за предъявление ему обвинений, заявил его адвокат Джо Такопина.Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.Рон Десантис, губернатор Флориды, где находится Мар-а-Лаго, ранее заявил, что штат не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства делаПо словам адвоката, бывший президент намерен предстать перед судом."Он не будет скрываться в Мар-а-Лаго", - заявил адвокат в интервью телеканалу NBC News.Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862120545.html

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нью-йорк (город)

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Владимир Лаврентьев

флорида, в мире, сша, дональд трамп, рон десантис, нью-йорк (город)