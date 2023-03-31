Трамп не будет прятаться в своем имении во Флориде, заявил адвокат
Адвокат Такопина: Трамп не будет прятаться в имении во Флориде из-за обвинений присяжных
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не будет прятаться в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как присяжные проголосовали за предъявление ему обвинений, заявил его адвокат Джо Такопина.
Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Рон Десантис, губернатор Флориды, где находится Мар-а-Лаго, ранее заявил, что штат не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела
По словам адвоката, бывший президент намерен предстать перед судом.
"Он не будет скрываться в Мар-а-Лаго", - заявил адвокат в интервью телеканалу NBC News.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.