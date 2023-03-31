https://ria.ru/20230331/tramp-1862054745.html

Эксперт рассказал о настроениях сторонников Трампа

Эксперт рассказал о настроениях сторонников Трампа - РИА Новости, 31.03.2023

Эксперт рассказал о настроениях сторонников Трампа

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа считают предъявление ему обвинений в Нью-Йорке политическим преследованием, крючкотворством и продолжат... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:00

2023-03-31T11:00

2023-03-31T11:00

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

юрий рогулев

дональд трамп

франклин рузвельт

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа считают предъявление ему обвинений в Нью-Йорке политическим преследованием, крючкотворством и продолжат поддерживать его, несмотря ни на что, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. "Для последователей Трампа это не имеет особого значения. Речь идет о независимых избирателях, об избирателях демократах, которые могли бы проголосовать – вот на них расчет повлиять. Что касается твердых сторонников Трампа, то они это будут воспринимать как политические гонения на человека, на его политическую деятельность, за то, что он говорит правду и критикует Байдена. Все эти обвинения теоретически исходят из того, что есть какое-то нарушение, связанное с использованием средств, предназначенных для одного, а использующихся для другого с целью уйти от налогов. Но это все, конечно, пшик, на самом деле", - сказал он. Вся эта история, конечно, будет мешать Трампу, но кардинального влияния на сторонников экс-президента это не окажет, так как они уверены в его правоте, указал эксперт. "Это выдуманное крючкотворство, которое будет восприниматься как политическое преследование, ничего более", - подчеркнул он. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862021694.html

https://ria.ru/20230331/ssha-1862021555.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, юрий рогулев, дональд трамп, франклин рузвельт