https://ria.ru/20230331/tramp-1862021694.html

СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки

СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки

Бывший президент США Дональд Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:52

2023-03-31T08:52

2023-03-31T08:52

в мире

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cc61e27e789d2145644fbd728877337.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него обвинений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Как отмечается, Трамп уже пообщался с республиканскими лидерами палаты представителей и с конгрессменами, которые заседают в комитетах, пытающихся расследовать деятельность прокуратуры Манхэттена, которая ведет дело против экс-президента. В телефонных разговорах, которые источник назвал "контрольными", Трамп сообщил союзникам, что планирует продолжить борьбу с обвинительным заключением и окружным прокурором Элвином Брэггом. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

https://ria.ru/20230331/pens-1862007830.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дональд трамп, сша