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СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки - РИА Новости, 31.03.2023
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08:52 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/tramp-1862021694.html
СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки
СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки
Бывший президент США Дональд Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:52
2023-03-31T08:52
в мире
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него обвинений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Как отмечается, Трамп уже пообщался с республиканскими лидерами палаты представителей и с конгрессменами, которые заседают в комитетах, пытающихся расследовать деятельность прокуратуры Манхэттена, которая ведет дело против экс-президента. В телефонных разговорах, которые источник назвал "контрольными", Трамп сообщил союзникам, что планирует продолжить борьбу с обвинительным заключением и окружным прокурором Элвином Брэггом. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки

CNN: Трамп на фоне обвинений обзванивает республиканцев-конгрессменов в поиске поддержки

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него обвинений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
Как отмечается, Трамп уже пообщался с республиканскими лидерами палаты представителей и с конгрессменами, которые заседают в комитетах, пытающихся расследовать деятельность прокуратуры Манхэттена, которая ведет дело против экс-президента.
В телефонных разговорах, которые источник назвал "контрольными", Трамп сообщил союзникам, что планирует продолжить борьбу с обвинительным заключением и окружным прокурором Элвином Брэггом.
По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
Вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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В миреДональд ТрампСША
 
 
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