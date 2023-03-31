СМИ: Трамп обзванивает республиканцев-конгрессменов в поисках поддержки
CNN: Трамп на фоне обвинений обзванивает республиканцев-конгрессменов в поиске поддержки
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него обвинений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
Как отмечается, Трамп уже пообщался с республиканскими лидерами палаты представителей и с конгрессменами, которые заседают в комитетах, пытающихся расследовать деятельность прокуратуры Манхэттена, которая ведет дело против экс-президента.
В телефонных разговорах, которые источник назвал "контрольными", Трамп сообщил союзникам, что планирует продолжить борьбу с обвинительным заключением и окружным прокурором Элвином Брэггом.
По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.