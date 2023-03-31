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СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля - РИА Новости, 31.03.2023
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04:09 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/tramp-1862007583.html
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля
Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, после того как заслушало свидетеля по его делу,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:09
2023-03-31T04:09
нью-йорк (город)
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, после того как заслушало свидетеля по его делу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Присяжные проголосовали за обвинения против Трампа в четверг. Согласно источнику, голосованию предшествовало 30-минутное выступление свидетеля. Личность свидетеля не разглашается. Заседания большого жюри являются секретными. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
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нью-йорк (город), дональд трамп, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, США, В мире
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля

CNN: присяжные проголосовали за обвинения Трампу после того, как выслушали свидетеля

© AP Photo / Evan VucciЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, после того как заслушало свидетеля по его делу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Присяжные проголосовали за обвинения против Трампа в четверг. Согласно источнику, голосованию предшествовало 30-минутное выступление свидетеля.
Личность свидетеля не разглашается. Заседания большого жюри являются секретными.
Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Нью-Йорк (город)Дональд ТрампСШАВ мире
 
 
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