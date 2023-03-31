https://ria.ru/20230331/tramp-1862007583.html

СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля

СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, после того как заслушало свидетеля по его делу,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T04:09

2023-03-31T04:09

2023-03-31T04:09

нью-йорк (город)

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, после того как заслушало свидетеля по его делу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Присяжные проголосовали за обвинения против Трампа в четверг. Согласно источнику, голосованию предшествовало 30-минутное выступление свидетеля. Личность свидетеля не разглашается. Заседания большого жюри являются секретными. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862006212.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), дональд трамп, сша, в мире