https://ria.ru/20230331/tramp-1862007583.html
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля
Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, после того как заслушало свидетеля по его делу,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:09
2023-03-31T04:09
2023-03-31T04:09
нью-йорк (город)
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в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, после того как заслушало свидетеля по его делу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Присяжные проголосовали за обвинения против Трампа в четверг. Согласно источнику, голосованию предшествовало 30-минутное выступление свидетеля. Личность свидетеля не разглашается. Заседания большого жюри являются секретными. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
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нью-йорк (город), дональд трамп, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, США, В мире
СМИ: на голосование за обвинения против Трампа повлияли показания свидетеля
CNN: присяжные проголосовали за обвинения Трампу после того, как выслушали свидетеля