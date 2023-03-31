https://ria.ru/20230331/tramp-1862006404.html
Коалиция консерваторов в США пришла "в ужас" от обвинений против Трампа
Коалиция консерваторов в США пришла "в ужас" от обвинений против Трампа - РИА Новости, 31.03.2023
Коалиция консерваторов в США пришла "в ужас" от обвинений против Трампа
"Коалиции консервативного политического движения" (CPAC - Conservative Political Action Coalition) в США, ежегодно объединяющая консервативные политические... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:48
2023-03-31T03:48
2023-03-31T03:48
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА новости. "Коалиции консервативного политического движения" (CPAC - Conservative Political Action Coalition) в США, ежегодно объединяющая консервативные политические движения со всего мира в рамках своей конференции, пришла "в ужас" от обвинений против бывшего президента Дональда Трампа и осудила действия прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. В CPAC назвали "маниакальное политическое преследование" Трампа "возмутительным нарушением конституционных норм". Шлапп добавил, что американцы больше не доверяют американским институтам и правительственным экспертам, "поскольку истина стала жертвой грубой политической силы". Ранее прокуратура Манхэттена заявила, что связалась с командой юристов Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в беспрецедентном злоупотреблении властью и отметил, что Брэгг "безвозвратно навредил" стране и использовал "священную систему правосудия" как оружие. Сам Трамп, комментируя информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений, назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20230331/ssha-1862004226.html
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манхэттен, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, кевин маккарти, в мире
Манхэттен, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кевин Маккарти, В мире
Коалиция консерваторов в США пришла "в ужас" от обвинений против Трампа
Коалиция консерваторов осудила прокурора Манхэттена, ужаснувшись обвинениям против Трампа
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА новости. "Коалиции консервативного политического движения" (CPAC - Conservative Political Action Coalition) в США, ежегодно объединяющая консервативные политические движения со всего мира в рамках своей конференции, пришла "в ужас" от обвинений против бывшего президента Дональда Трампа и осудила действия прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.
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"Мы в ужасе и решительно осуждаем злоупотребление властью, исходящее от окружного прокурора Нью-Йорка", - говорится в заявлении председателя CPAC Мэтта Шлаппа.
В CPAC назвали "маниакальное политическое преследование" Трампа "возмутительным нарушением конституционных норм".
Шлапп добавил, что американцы больше не доверяют американским институтам и правительственным экспертам, "поскольку истина стала жертвой грубой политической силы".
Ранее прокуратура Манхэттена заявила, что связалась с командой юристов Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений.
В Нью-Йорке из-за дела Трампа полицейских обязали выйти на работу в форме
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти
обвинил прокурора Манхэттена в беспрецедентном злоупотреблении властью и отметил, что Брэгг "безвозвратно навредил" стране и использовал "священную систему правосудия" как оружие.
Сам Трамп, комментируя информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке
проголосовало за предъявление ему обвинений, назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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