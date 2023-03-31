https://ria.ru/20230331/tramp-1862006212.html

Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства

Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства - РИА Новости, 31.03.2023

Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, заявил, что не может рассчитывать на справедливое РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T03:41

2023-03-31T03:41

2023-03-31T03:45

манхэттен

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582988331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41ee6809a3eaac7adcee8aef2f89f22a.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке. Само обвинение Трамп назвал "фейковым, коррумпированным и позорным". Ранее прокуратура Манхэттена заявила, что связалась с командой юристов Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862004107.html

манхэттен

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

манхэттен, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире