https://ria.ru/20230331/tramp-1862006212.html
Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства
Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства - РИА Новости, 31.03.2023
Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства
Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, заявил, что не может рассчитывать на справедливое РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:41
2023-03-31T03:41
2023-03-31T03:45
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке. Само обвинение Трамп назвал "фейковым, коррумпированным и позорным". Ранее прокуратура Манхэттена заявила, что связалась с командой юристов Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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манхэттен, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире
Манхэттен, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), США, В мире
Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства
Трамп заявил, что не рассчитывает на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
«
"Они знают, что я не смогу получить справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Само обвинение Трамп назвал "фейковым, коррумпированным и позорным".
Ранее прокуратура Манхэттена заявила, что связалась с командой юристов Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Трамп назвал США "страной третьего мира"