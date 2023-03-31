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СМИ: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере - РИА Новости, 31.03.2023
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03:25 31.03.2023 (обновлено: 09:50 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/tramp-1862005654.html
СМИ: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере
СМИ: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере
Прокуратура Манхэттена готова предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в мошенничестве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:25
2023-03-31T09:50
дональд трамп
манхэттен
сша
нью-йорк (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Прокуратура Манхэттена готова предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в мошенничестве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.Большое жюри проголосовало за предъявление обвинений после 30-минутного выступления свидетеля, чья личность не разглашается.Прокуроры уже связались с командой юристов Трампа по поводу явки политика в суд и предъявления обвинений. Адвокат экс-президента Сьюзен Нечелес подтвердила, что он придет во вторник.Сам Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США "страной третьего мира".Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.По данным CNN, Трамп начал активно обзванивать конгрессменов-республиканцев, рассчитывая заручиться их поддержкой.Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.Газета The Washington Post пишет, что Трамп стал первым обвиняемым в истории США, который занимал пост президента страны и главнокомандующего.
https://ria.ru/20230331/ssha-1862004226.html
https://ria.ru/20230330/tramp-1861730689.html
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манхэттен
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дональд трамп, манхэттен, сша, нью-йорк (город), в мире
Дональд Трамп, Манхэттен, США, Нью-Йорк (город), В мире
СМИ: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере

CNN: прокуратура обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Прокуратура Манхэттена готова предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в мошенничестве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«

"Бывшему президенту Дональду Трампу грозят (обвинения. — Прим. ред.) по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, содержащихся в обвинении высокого жюри Манхэттена", — говорится в публикации.

Большое жюри проголосовало за предъявление обвинений после 30-минутного выступления свидетеля, чья личность не разглашается.
Прокуроры уже связались с командой юристов Трампа по поводу явки политика в суд и предъявления обвинений. Адвокат экс-президента Сьюзен Нечелес подтвердила, что он придет во вторник.
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Сам Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США "страной третьего мира".
Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.
По данным CNN, Трамп начал активно обзванивать конгрессменов-республиканцев, рассчитывая заручиться их поддержкой.
Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.
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Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.
Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Газета The Washington Post пишет, что Трамп стал первым обвиняемым в истории США, который занимал пост президента страны и главнокомандующего.
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