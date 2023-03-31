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Трамп назвал США "страной третьего мира" - РИА Новости, 31.03.2023
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02:44 31.03.2023 (обновлено: 03:11 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/tramp-1862004107.html
Трамп назвал США "страной третьего мира"
Трамп назвал США "страной третьего мира" - РИА Новости, 31.03.2023
Трамп назвал США "страной третьего мира"
Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения в свой адрес атакой левых сил на США, которая, по его мнению, превратилась в "страну третьего мира". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:44
2023-03-31T03:11
дональд трамп
сша
манхэттен
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения в свой адрес атакой левых сил на США, которая, по его мнению, превратилась в "страну третьего мира". В этой связи бывший хозяин Белого дома назвал США "страной третьего мира, претерпевающей серьезный упадок". "Как грустно!", - резюмировал Трамп. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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дональд трамп, сша, манхэттен, в мире
Дональд Трамп, США, Манхэттен, В мире
Трамп назвал США "страной третьего мира"

Трамп на фоне готовящихся обвинений против него назвал США "страной третьего мира"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения в свой адрес атакой левых сил на США, которая, по его мнению, превратилась в "страну третьего мира".
«
"Эти бандиты и леворадикальные монстры только что обвинили 45-го президента США и на сегодняшний день ведущего кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году. Это атака на нашу страну, какой не было раньше. Это также продолжающееся посягательство на наши некогда свободные и справедливые выборы", - сказал Трамп, чье заявление опубликовано в его аккаунтах в соцсетях.
В этой связи бывший хозяин Белого дома назвал США "страной третьего мира, претерпевающей серьезный упадок". "Как грустно!", - резюмировал Трамп.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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