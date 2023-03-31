Трамп назвал США "страной третьего мира"
Трамп на фоне готовящихся обвинений против него назвал США "страной третьего мира"
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения в свой адрес атакой левых сил на США, которая, по его мнению, превратилась в "страну третьего мира".
«
"Эти бандиты и леворадикальные монстры только что обвинили 45-го президента США и на сегодняшний день ведущего кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году. Это атака на нашу страну, какой не было раньше. Это также продолжающееся посягательство на наши некогда свободные и справедливые выборы", - сказал Трамп, чье заявление опубликовано в его аккаунтах в соцсетях.
В этой связи бывший хозяин Белого дома назвал США "страной третьего мира, претерпевающей серьезный упадок". "Как грустно!", - резюмировал Трамп.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.