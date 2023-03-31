https://ria.ru/20230331/tramp-1862004107.html

Трамп назвал США "страной третьего мира"

Трамп назвал США "страной третьего мира" - РИА Новости, 31.03.2023

Трамп назвал США "страной третьего мира"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения в свой адрес атакой левых сил на США, которая, по его мнению, превратилась в "страну третьего мира". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:44

2023-03-31T02:44

2023-03-31T03:11

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения в свой адрес атакой левых сил на США, которая, по его мнению, превратилась в "страну третьего мира". В этой связи бывший хозяин Белого дома назвал США "страной третьего мира, претерпевающей серьезный упадок". "Как грустно!", - резюмировал Трамп. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230331/desantis-1862003640.html

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дональд трамп, сша, манхэттен, в мире