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Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа - РИА Новости, 31.03.2023
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02:33 31.03.2023 (обновлено: 02:42 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/tramp-1862003877.html
Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа
Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа - РИА Новости, 31.03.2023
Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа
Прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов экс-президента США Дональда Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений, говорится в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:33
2023-03-31T02:42
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов экс-президента США Дональда Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства."Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его появление в офисе окружного прокурора Манхэттена для предъявления обвинений", - сообщило ведомство.Как отмечается в заявлении, дополнительная информация будет представлена после того, как будет назначена дата предъявления обвинений экс-главе Белого дома, чего пока не произошло.
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нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, США, В мире
Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа

Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа по вопросу предъявления обвинений

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов экс-президента США Дональда Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.
"Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его появление в офисе окружного прокурора Манхэттена для предъявления обвинений", - сообщило ведомство.
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Как отмечается в заявлении, дополнительная информация будет представлена после того, как будет назначена дата предъявления обвинений экс-главе Белого дома, чего пока не произошло.
 
Нью-Йорк (город)МанхэттенДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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