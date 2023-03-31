https://ria.ru/20230331/tramp-1862003877.html

Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа

Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа - РИА Новости, 31.03.2023

Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатами Трампа

Прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов экс-президента США Дональда Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений, говорится в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:33

2023-03-31T02:33

2023-03-31T02:42

нью-йорк (город)

манхэттен

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов экс-президента США Дональда Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства."Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его появление в офисе окружного прокурора Манхэттена для предъявления обвинений", - сообщило ведомство.Как отмечается в заявлении, дополнительная информация будет представлена после того, как будет назначена дата предъявления обвинений экс-главе Белого дома, чего пока не произошло.

https://ria.ru/20230331/desantis-1862003640.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, сша, в мире