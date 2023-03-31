https://ria.ru/20230331/tramp-1862002901.html

Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, пишут СМИ

Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2023

Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, пишут СМИ

Дональд Трамп, по всей видимости, предстанет перед судом для предъявления ему обвинений в начале следующей недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:04

2023-03-31T02:04

2023-03-31T02:04

дональд трамп

нью-йорк (город)

манхэттен

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cc61e27e789d2145644fbd728877337.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дональд Трамп, по всей видимости, предстанет перед судом для предъявления ему обвинений в начале следующей недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката экс-президента Джо Такопину. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862001001.html

нью-йорк (город)

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, нью-йорк (город), манхэттен, в мире