https://ria.ru/20230331/tramp-1862002901.html
Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, пишут СМИ
Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2023
Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, пишут СМИ
Дональд Трамп, по всей видимости, предстанет перед судом для предъявления ему обвинений в начале следующей недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:04
2023-03-31T02:04
2023-03-31T02:04
дональд трамп
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дональд Трамп, по всей видимости, предстанет перед судом для предъявления ему обвинений в начале следующей недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката экс-президента Джо Такопину. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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дональд трамп, нью-йорк (город), манхэттен, в мире
Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), Манхэттен, В мире
Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, пишут СМИ
CNN: Трамп, вероятно, предстанет перед судом в начале следующей недели