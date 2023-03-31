https://ria.ru/20230331/tramp-1862001664.html

СМИ: предъявленные Трампу обвинения застигли его врасплох

СМИ: предъявленные Трампу обвинения застигли его врасплох - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: предъявленные Трампу обвинения застигли его врасплох

Дональд Трамп был застигнут врасплох обвинениями, которые в четверг ему предъявило большое жюри присяжных в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T01:50

2023-03-31T01:50

2023-03-31T09:27

нью-йорк (город)

дональд трамп

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манхэттен

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дональд Трамп был застигнут врасплох обвинениями, которые в четверг ему предъявило большое жюри присяжных в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении бывшего президента США. По словам источника, Трамп, опираясь на информацию в СМИ, рассчитывал, что обвинения будут предъявлены не раньше, чем через несколько недель. "Был ли он в шоке сегодня? Черт возьми, да", - сказал источник, лично общавшийся с Трампом. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862001001.html

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нью-йорк (город), дональд трамп, сша, манхэттен, в мире