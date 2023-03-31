https://ria.ru/20230331/tramp-1862001001.html

Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения

Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения - РИА Новости, 31.03.2023

Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него, выдвинутые против него присяжными, политическим преследованием и вмешательством в выборы на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T01:24

2023-03-31T01:24

2023-03-31T02:56

дональд трамп

сша

манхэттен

джо байден

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него, выдвинутые против него присяжными, политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.Так экс-президент прокомментировал информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен, Нью-Йорк, проголосовало за предъявление ему обвинений.Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах президента США Джо Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.Как передает CNN со ссылкой на источники, Трамп оказался застигнут врасплох обвинениями, опираясь на информацию в СМИ, рассчитывал, что их предъявят не раньше, чем через несколько недель.В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По словам Трампа, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230326/tramp-1860676851.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

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дональд трамп, сша, манхэттен, джо байден, нью-йорк (город)