https://ria.ru/20230331/tramp-1862001001.html
Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения
Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения - РИА Новости, 31.03.2023
Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него, выдвинутые против него присяжными, политическим преследованием и вмешательством в выборы на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T01:24
2023-03-31T01:24
2023-03-31T02:56
дональд трамп
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манхэттен
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него, выдвинутые против него присяжными, политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.Так экс-президент прокомментировал информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен, Нью-Йорк, проголосовало за предъявление ему обвинений.Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах президента США Джо Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.Как передает CNN со ссылкой на источники, Трамп оказался застигнут врасплох обвинениями, опираясь на информацию в СМИ, рассчитывал, что их предъявят не раньше, чем через несколько недель.В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По словам Трампа, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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дональд трамп, сша, манхэттен, джо байден, нью-йорк (город)
Дональд Трамп, США, Манхэттен, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием и вмешательством в выборы
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него, выдвинутые против него присяжными, политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.
«
"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории", - говорится в заявлении Трампа.
Так экс-президент прокомментировал информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен
, Нью-Йорк
, проголосовало за предъявление ему обвинений.
Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах президента США Джо Байдена
вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.
Как передает CNN со ссылкой на источники, Трамп оказался застигнут врасплох обвинениями, опираясь на информацию в СМИ, рассчитывал, что их предъявят не раньше, чем через несколько недель.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По словам Трампа, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Трамп ответил на претензии прокурора Нью-Йорка