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СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений - РИА Новости, 31.03.2023
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00:46 31.03.2023 (обновлено: 01:34 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/tramp-1861998981.html
СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений
СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений
Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от экс-президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, сообщает New... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:46
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манхэттен
в мире
дональд трамп
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от экс-президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, сообщает New York Times со ссылкой на источники.Ранее стало известно, что Большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту Дональду ТрампуВ суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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манхэттен, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат), нью-йорк (город)
Манхэттен, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город)
СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений

NYT: прокуратура в Нью-Йорке в ближайшие дни вызовет Трампа для предъявления обвинений

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от экс-президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
«
"Обвинение… будет оглашено в ближайшие дни. К этому времени прокуроры, работающие на окружного прокурора, запросят от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, которые остаются неизвестны", - пишет издание.
Ранее стало известно, что Большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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