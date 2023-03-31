https://ria.ru/20230331/tramp-1861998981.html

СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений

СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений

Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от экс-президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, сообщает New... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T00:46

2023-03-31T00:46

2023-03-31T01:34

манхэттен

в мире

дональд трамп

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от экс-президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, сообщает New York Times со ссылкой на источники.Ранее стало известно, что Большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту Дональду ТрампуВ суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230330/tramp-1861730689.html

манхэттен

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

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манхэттен, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат), нью-йорк (город)