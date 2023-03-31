СМИ: Трампа обяжут явиться в суд для предъявления обвинений
NYT: прокуратура в Нью-Йорке в ближайшие дни вызовет Трампа для предъявления обвинений
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от экс-президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
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"Обвинение… будет оглашено в ближайшие дни. К этому времени прокуроры, работающие на окружного прокурора, запросят от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, которые остаются неизвестны", - пишет издание.
Ранее стало известно, что Большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.