https://ria.ru/20230331/titov-1861833660.html

Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте

Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте - РИА Новости, 31.03.2023

Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте

Участник "Фабрики звезд – 4" Юрий Титов пожаловался в передаче Яны Чуриковой на психологическое давление на шоу. По словам певца, он вызвал гнев продюсеров... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T03:45

2023-03-31T03:45

2023-03-31T03:45

шоубиз

"фабрика звезд"

знаменитости

яна чурикова

ирина дубцова

игорь крутой

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участник "Фабрики звезд – 4" Юрий Титов пожаловался в передаче Яны Чуриковой на психологическое давление на шоу. По словам певца, он вызвал гнев продюсеров голосованием против Ирины Дубцовой. Он также вспомнил, что редакторы проекта некоторое время не отправляли ему письма от поклонников. Титов отметил, что не всегда был согласен с продюсерами шоу. Так, исполнителю не понравился образ, который ему подобрали наставники. Юрий Титов получил известность после участия в четвертом сезоне проекта "Фабрики звезд". Сейчас 37-летний артист пишет песни для себя и других исполнителей.

https://ria.ru/20230202/pirtskhalava-1849252413.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"фабрика звезд", знаменитости, яна чурикова, ирина дубцова, игорь крутой