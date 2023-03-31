Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте
Участник "Фабрики звезд" певец Юрий Титов рассказал о психологическом давлении на проекте
© соцсети артистаЮрий Титов
© соцсети артиста
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участник "Фабрики звезд – 4" Юрий Титов пожаловался в передаче Яны Чуриковой на психологическое давление на шоу. По словам певца, он вызвал гнев продюсеров голосованием против Ирины Дубцовой.
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"Меня номинировали за то, что я проголосовал за Ратмира Шишкова вместо Иры Дубцовой. У меня был решающий голос. Лина Арифулина спросила: "Почему проголосовал против Иры? Конкурентов убираешь?" Это было не так. Всю неделю в доме со мной не общались. После того, как меня спасли зрители, никто из ребят не поздравил", – рассказал Титов.
Он также вспомнил, что редакторы проекта некоторое время не отправляли ему письма от поклонников.
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"У нас в звездном доме был компьютер, где не было ни одного письма. Потом открываю компьютер, а там много писем. Редакторы "Фабрики", чтобы меня довести, не сразу отправили мне письма", – добавил артист.
Титов отметил, что не всегда был согласен с продюсерами шоу. Так, исполнителю не понравился образ, который ему подобрали наставники.
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"На гастролях я выдавал панка. Носил килт, белые линзы. Я был не согласен с тем, что пел всего две песни под фанеру на каждом концерте. Мне было 19 лет, я хотел петь разные яркие песни", – заключил музыкант.
Юрий Титов получил известность после участия в четвертом сезоне проекта "Фабрики звезд". Сейчас 37-летний артист пишет песни для себя и других исполнителей.