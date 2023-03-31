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Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
03:45 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/titov-1861833660.html
Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте
Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте - РИА Новости, 31.03.2023
Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте
Участник "Фабрики звезд – 4" Юрий Титов пожаловался в передаче Яны Чуриковой на психологическое давление на шоу. По словам певца, он вызвал гнев продюсеров... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:45
2023-03-31T03:45
шоубиз
"фабрика звезд"
знаменитости
яна чурикова
ирина дубцова
игорь крутой
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участник "Фабрики звезд – 4" Юрий Титов пожаловался в передаче Яны Чуриковой на психологическое давление на шоу. По словам певца, он вызвал гнев продюсеров голосованием против Ирины Дубцовой. Он также вспомнил, что редакторы проекта некоторое время не отправляли ему письма от поклонников. Титов отметил, что не всегда был согласен с продюсерами шоу. Так, исполнителю не понравился образ, который ему подобрали наставники. Юрий Титов получил известность после участия в четвертом сезоне проекта "Фабрики звезд". Сейчас 37-летний артист пишет песни для себя и других исполнителей.
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"фабрика звезд", знаменитости, яна чурикова, ирина дубцова, игорь крутой
Шоубиз, "Фабрика звезд", Знаменитости, Яна Чурикова, Ирина Дубцова, Игорь Крутой
Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте

Участник "Фабрики звезд" певец Юрий Титов рассказал о психологическом давлении на проекте

© соцсети артистаЮрий Титов
Юрий Титов
© соцсети артиста
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участник "Фабрики звезд – 4" Юрий Титов пожаловался в передаче Яны Чуриковой на психологическое давление на шоу. По словам певца, он вызвал гнев продюсеров голосованием против Ирины Дубцовой.
«
"Меня номинировали за то, что я проголосовал за Ратмира Шишкова вместо Иры Дубцовой. У меня был решающий голос. Лина Арифулина спросила: "Почему проголосовал против Иры? Конкурентов убираешь?" Это было не так. Всю неделю в доме со мной не общались. После того, как меня спасли зрители, никто из ребят не поздравил", – рассказал Титов.
Он также вспомнил, что редакторы проекта некоторое время не отправляли ему письма от поклонников.
«
"У нас в звездном доме был компьютер, где не было ни одного письма. Потом открываю компьютер, а там много писем. Редакторы "Фабрики", чтобы меня довести, не сразу отправили мне письма", – добавил артист.
Титов отметил, что не всегда был согласен с продюсерами шоу. Так, исполнителю не понравился образ, который ему подобрали наставники.
«
"На гастролях я выдавал панка. Носил килт, белые линзы. Я был не согласен с тем, что пел всего две песни под фанеру на каждом концерте. Мне было 19 лет, я хотел петь разные яркие песни", – заключил музыкант.
Юрий Титов получил известность после участия в четвертом сезоне проекта "Фабрики звезд". Сейчас 37-летний артист пишет песни для себя и других исполнителей.
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Шоубиз"Фабрика звезд"ЗнаменитостиЯна ЧуриковаИрина ДубцоваИгорь Крутой
 
 
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