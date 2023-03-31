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Чешский генерал развеял миф о "чудо-оружии" для Украины - РИА Новости, 01.04.2023
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20:36 31.03.2023 (обновлено: 00:07 01.04.2023)
https://ria.ru/20230331/tanki-1862277740.html
Чешский генерал развеял миф о "чудо-оружии" для Украины
Чешский генерал развеял миф о "чудо-оружии" для Украины - РИА Новости, 01.04.2023
Чешский генерал развеял миф о "чудо-оружии" для Украины
Танки Leopard часто преподносятся в западных странах как некое "чудо-оружие", но они не являются таковыми, заявил бывший начальник генштаба чешской армии Иржи... РИА Новости, 01.04.2023
2023-03-31T20:36
2023-04-01T00:07
украина
россия
турция
сергей лавров
нато
исламское государство
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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Танки Leopard часто преподносятся в западных странах как некое "чудо-оружие", но они не являются таковыми, заявил бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедивы. "Мы говорили о том, что война (на Украине) неизбежна, но (на деле) никто в это не верил. А с этим связана и ситуация с поставками оружия на Украину. Если кто-то скажет, что мы дадим Украине 31 танк Abrams, который является самым качественным танком в мире, то необходимо добавить, что эти танки поступят на Украину не ранее, чем через год, и сейчас это никак не повлияет на войну. А немцы обещают 14 танков Leopard с тем, что к ним к ним присоединятся и другие страны, но с еще более старыми версиями, то есть танками 1980-х годов. Кстати, это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как некое "чудо-оружие", что определенно не является правдой", - сказал Шедивы в интервью сетевому изданию Czdefence. В качестве примера ситуации с танками Leopard генерал привел их использование Турцией. "Турки развернули танки Leopard во время операции в Сирии против "Исламского государства"* (ИГ*) и потеряли, как минимум, 10 танков всего за несколько операций. Конечно, поставки западных танков помогут украинцам, но если они попадут на поле боя в мае или июне, то будет уже поздно", - считает чешский генерал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861991572.html
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украина, россия, турция, сергей лавров, нато, исламское государство
Украина, Россия, Турция, Сергей Лавров, НАТО, Исламское государство
Чешский генерал развеял миф о "чудо-оружии" для Украины

Чешский генерал: танки Leopard преподносятся на Западе как чудо-оружие, но это неправда

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Танки Leopard часто преподносятся в западных странах как некое "чудо-оружие", но они не являются таковыми, заявил бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедивы.
"Мы говорили о том, что война (на Украине) неизбежна, но (на деле) никто в это не верил. А с этим связана и ситуация с поставками оружия на Украину. Если кто-то скажет, что мы дадим Украине 31 танк Abrams, который является самым качественным танком в мире, то необходимо добавить, что эти танки поступят на Украину не ранее, чем через год, и сейчас это никак не повлияет на войну. А немцы обещают 14 танков Leopard с тем, что к ним к ним присоединятся и другие страны, но с еще более старыми версиями, то есть танками 1980-х годов. Кстати, это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как некое "чудо-оружие", что определенно не является правдой", - сказал Шедивы в интервью сетевому изданию Czdefence.
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В качестве примера ситуации с танками Leopard генерал привел их использование Турцией. "Турки развернули танки Leopard во время операции в Сирии против "Исламского государства"* (ИГ*) и потеряли, как минимум, 10 танков всего за несколько операций. Конечно, поставки западных танков помогут украинцам, но если они попадут на поле боя в мае или июне, то будет уже поздно", - считает чешский генерал.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Leopard 2: основной боевой танк Германии
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Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
УкраинаРоссияТурцияСергей ЛавровНАТОИсламское государство
 
 
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