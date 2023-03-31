https://ria.ru/20230331/svo-1862157190.html

Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин

Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023

Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин

Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:13

2023-03-31T14:13

2023-03-31T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они полагаются, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются", - сказал Мишустин на совещании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.21 октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд Вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе СВО, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20230331/sberbank-1862071005.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, михаил мишустин