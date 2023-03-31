https://ria.ru/20230331/svo-1862157190.html
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин
Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:13
2023-03-31T14:13
2023-03-31T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они полагаются, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются", - сказал Мишустин на совещании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.21 октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд Вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе СВО, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин
Мишустин: cредства для поддержки участников СВО должны поступать своевременно
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они полагаются, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются", - сказал Мишустин
на совещании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
21 октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд Вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе СВО, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
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