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Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 31.03.2023 (обновлено: 14:29 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/svo-1862157190.html
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин
Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:13
2023-03-31T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они полагаются, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются", - сказал Мишустин на совещании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.21 октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд Вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе СВО, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
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безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин

Мишустин: cредства для поддержки участников СВО должны поступать своевременно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства для поддержки участников специальной военной операции должны направляться своевременно и в полном объеме, важно, чтобы их получали все, кому они полагаются, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются", - сказал Мишустин на совещании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
21 октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд Вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе СВО, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил Мишустин
 
 
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