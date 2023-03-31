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Суд продлил срок задержания треш-блогера Стасика Кудрявого - РИА Новости, 31.03.2023
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17:14 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/stasik-1862233883.html
Суд продлил срок задержания треш-блогера Стасика Кудрявого
Суд продлил срок задержания треш-блогера Стасика Кудрявого - РИА Новости, 31.03.2023
Суд продлил срок задержания треш-блогера Стасика Кудрявого
Преображенский суд Москвы продлил до 2 апреля задержание Станислава Базарова по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:14
2023-03-31T17:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил до 2 апреля задержание Станислава Базарова по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. "Преображенский районный суд города Москвы продлил до 72 часов срок задержания Станислава Базарова. Рассмотрение ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 мая отложено на понедельник", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что об отложении просила сторона защиты. Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд продлил срок задержания треш-блогера Стасика Кудрявого

Суд продлил срок задержания треш-блогера Стасика Кудрявого, который помочился на икону

© Фото : Станислав БазаровТрэш-блогер Станислав Базаров
Трэш-блогер Станислав Базаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Станислав Базаров
Трэш-блогер Станислав Базаров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил до 2 апреля задержание Станислава Базарова по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
"Преображенский районный суд города Москвы продлил до 72 часов срок задержания Станислава Базарова. Рассмотрение ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 мая отложено на понедельник", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что об отложении просила сторона защиты.
Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно.
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