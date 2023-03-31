https://ria.ru/20230331/ssha-1862242724.html

Американский генерал предрек армии США поражение в масштабной войне

Американский генерал предрек армии США поражение в масштабной войне - РИА Новости, 31.03.2023

Американский генерал предрек армии США поражение в масштабной войне

США могут потерпеть поражение в возможной войне с Китаем в Тихом океане, заявил Newsweek комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:44

2023-03-31T17:44

2023-03-31T18:55

сша

китай

тихий океан

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. США могут потерпеть поражение в возможной войне с Китаем в Тихом океане, заявил Newsweek комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер.Как сообщило издание, ссылаясь на военного, американской армии не хватает десантных возможностей, которые могут оказаться решающими в конфликте с Китаем."Десантные возможности относятся к наличию кораблей, которым поручено перевозить наземные силы поддержки, такие как экспедиционные подразделения морской пехоты и их транспортные средства через море на сушу. Этот аспект имеет решающее значение, но Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что их готовность упала до самого низкого уровня за последние годы, до 35 процентов от того, что было необходимо для развертывания трех десантных групп готовности", — пояснили журналисты.По словам Бергера, проблемы с трехэтапной ротацией, которая включает предварительное обучение, затем развертывание и, наконец, возвращение и техническое обслуживание сил, могут поставить армию в опасное положение.В пятницу экс-полковник США Энтони Шеффер заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ, позволяющих истощать украинские силы. По его словам, благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают украинские силы каждый раз, когда они организовывают любую атаку, не оставляя им никакого шанса.

https://ria.ru/20230331/dominirovanie-1862173327.html

https://ria.ru/20230331/kitay-1861885085.html

сша

китай

тихий океан

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

сша, китай, тихий океан, вооруженные силы украины, в мире