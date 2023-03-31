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Американский генерал предрек армии США поражение в масштабной войне
Американский генерал предрек армии США поражение в масштабной войне - РИА Новости, 31.03.2023
Американский генерал предрек армии США поражение в масштабной войне
США могут потерпеть поражение в возможной войне с Китаем в Тихом океане, заявил Newsweek комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:44
2023-03-31T17:44
2023-03-31T18:55
сша
китай
тихий океан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. США могут потерпеть поражение в возможной войне с Китаем в Тихом океане, заявил Newsweek комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер.Как сообщило издание, ссылаясь на военного, американской армии не хватает десантных возможностей, которые могут оказаться решающими в конфликте с Китаем."Десантные возможности относятся к наличию кораблей, которым поручено перевозить наземные силы поддержки, такие как экспедиционные подразделения морской пехоты и их транспортные средства через море на сушу. Этот аспект имеет решающее значение, но Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что их готовность упала до самого низкого уровня за последние годы, до 35 процентов от того, что было необходимо для развертывания трех десантных групп готовности", — пояснили журналисты.По словам Бергера, проблемы с трехэтапной ротацией, которая включает предварительное обучение, затем развертывание и, наконец, возвращение и техническое обслуживание сил, могут поставить армию в опасное положение.В пятницу экс-полковник США Энтони Шеффер заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ, позволяющих истощать украинские силы. По его словам, благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают украинские силы каждый раз, когда они организовывают любую атаку, не оставляя им никакого шанса.
https://ria.ru/20230331/dominirovanie-1862173327.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, тихий океан, вооруженные силы украины, в мире
США, Китай, Тихий океан, Вооруженные силы Украины, В мире
Американский генерал предрек армии США поражение в масштабной войне
Комендант морской пехоты генерал Бергер предупредил о провале США в случае войны с Китаем
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
США могут потерпеть поражение в возможной войне с Китаем в Тихом океане, заявил Newsweek
комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер.
Как сообщило издание, ссылаясь на военного, американской армии не хватает десантных возможностей, которые могут оказаться решающими в конфликте с Китаем.
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"Десантные возможности относятся к наличию кораблей, которым поручено перевозить наземные силы поддержки, такие как экспедиционные подразделения морской пехоты и их транспортные средства через море на сушу. Этот аспект имеет решающее значение, но Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что их готовность упала до самого низкого уровня за последние годы, до 35 процентов от того, что было необходимо для развертывания трех десантных групп готовности", — пояснили журналисты.
По словам Бергера, проблемы с трехэтапной ротацией, которая включает предварительное обучение, затем развертывание и, наконец, возвращение и техническое обслуживание сил, могут поставить армию в опасное положение.
«
"Любое отсутствие готовности влияет на эту ротацию, что может означать отсутствие кораблей для поддержания курса и квалификации, когда они не развернуты. Кроме того, если возникнет необходимость в переброске последующих сил для укрепления развернутых сил, возможно, не будет ни кораблей для переброски, ни необходимой подготовки морских пехотинцев и моряков для обеспечения возможностей командира соединения", — посетовал Бергер.
В пятницу экс-полковник США Энтони Шеффер заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ
, позволяющих истощать украинские силы. По его словам, благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают украинские силы каждый раз, когда они организовывают любую атаку, не оставляя им никакого шанса.
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