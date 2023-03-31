https://ria.ru/20230331/ssha-1862172921.html
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности - РИА Новости, 31.03.2023
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности
Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира, следует из новой концепции внешней политики РФ, документ РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:50
2023-03-31T14:50
2023-03-31T14:50
россия
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира, следует из новой концепции внешней политики РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности и мира