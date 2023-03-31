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Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности - РИА Новости, 31.03.2023
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14:50 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/ssha-1862172921.html
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности - РИА Новости, 31.03.2023
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности
Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира, следует из новой концепции внешней политики РФ, документ РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:50
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россия
сша
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира, следует из новой концепции внешней политики РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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россия, сша, москва
Россия, США, Москва
Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности

Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности и мира

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира, следует из новой концепции внешней политики РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества", - говорится в документе.
Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
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