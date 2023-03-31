https://ria.ru/20230331/ssha-1862172921.html

Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности

Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности - РИА Новости, 31.03.2023

Россия рассматривает курс США как источник рисков для своей безопасности

Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира, следует из новой концепции внешней политики РФ, документ РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:50

2023-03-31T14:50

2023-03-31T14:50

россия

сша

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира, следует из новой концепции внешней политики РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

россия

сша

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2023

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россия, сша, москва