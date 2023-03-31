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Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику

Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику - РИА Новости, 31.03.2023

Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что обвинения, выдвинутые против его отца, превращают Соединенные Штаты в банановую республику. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:51

2023-03-31T08:51

2023-03-31T08:51

в мире

сша

нью-йорк (город)

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дональд трамп-младший

дональд трамп

кевин маккарти

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что обвинения, выдвинутые против его отца, превращают Соединенные Штаты в банановую республику. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. "Нашей коррумпированной элите не угрожают жестокие преступники на улицах, потому что у них всех есть частная охрана. Им нет дела, если обычные люди подвергаются издевательствам. Но им угрожает Трамп, именно поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы остановить его!", - написал Трамп-младший в своем Twitter. Ранее с критикой расследования прокуратуры, которая в итоге привела к выдвижению обвинений, выступил сам Трамп, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор штата Флорида Рон Десантис. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862006212.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп-младший, дональд трамп, кевин маккарти