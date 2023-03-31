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Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику - РИА Новости, 31.03.2023
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08:51 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/ssha-1862021555.html
Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику
Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику - РИА Новости, 31.03.2023
Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику
Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что обвинения, выдвинутые против его отца, превращают Соединенные Штаты в банановую республику. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:51
2023-03-31T08:51
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп-младший
дональд трамп
кевин маккарти
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что обвинения, выдвинутые против его отца, превращают Соединенные Штаты в банановую республику. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. "Нашей коррумпированной элите не угрожают жестокие преступники на улицах, потому что у них всех есть частная охрана. Им нет дела, если обычные люди подвергаются издевательствам. Но им угрожает Трамп, именно поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы остановить его!", - написал Трамп-младший в своем Twitter. Ранее с критикой расследования прокуратуры, которая в итоге привела к выдвижению обвинений, выступил сам Трамп, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор штата Флорида Рон Десантис. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
https://ria.ru/20230331/tramp-1862006212.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп-младший, дональд трамп, кевин маккарти
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Кевин Маккарти
Сын Трампа заявил, что США превращаются в банановую республику

Сын Трампа заявил, что обвинения против его отца превращают США в банановую республику

© AP Photo / Brynn AndersonДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что обвинения, выдвинутые против его отца, превращают Соединенные Штаты в банановую республику.
Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
"Нашей коррумпированной элите не угрожают жестокие преступники на улицах, потому что у них всех есть частная охрана. Им нет дела, если обычные люди подвергаются издевательствам. Но им угрожает Трамп, именно поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы остановить его!", - написал Трамп-младший в своем Twitter.
Ранее с критикой расследования прокуратуры, которая в итоге привела к выдвижению обвинений, выступил сам Трамп, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор штата Флорида Рон Десантис.
По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Трамп усомнился в возможности честного судебного разбирательства
03:41
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд Трамп-младшийДональд ТрампКевин Маккарти
 
 
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