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В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата - РИА Новости, 31.03.2023
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02:09 31.03.2023 (обновлено: 02:10 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ssha-1862003314.html
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата - РИА Новости, 31.03.2023
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата
Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:09
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сша
вашингтон (штат)
индиана
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции. "Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы", - говорится в публикации. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, проводится расследование случившегося.
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сша, вашингтон (штат), индиана, в мире
США, Вашингтон (штат), Индиана, В мире
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата

В американском городе Лафаетт пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции.
"Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы", - говорится в публикации.
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Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, проводится расследование случившегося.
 
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