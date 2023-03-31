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В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата

В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата - РИА Новости, 31.03.2023

В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата

Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:09

2023-03-31T02:09

2023-03-31T02:10

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции. "Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы", - говорится в публикации. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, проводится расследование случившегося.

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сша, вашингтон (штат), индиана, в мире