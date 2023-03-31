https://ria.ru/20230331/ssha-1862003314.html
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата - РИА Новости, 31.03.2023
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата
Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:09
2023-03-31T02:09
2023-03-31T02:10
сша
вашингтон (штат)
индиана
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции. "Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы", - говорится в публикации. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, проводится расследование случившегося.
https://ria.ru/20211122/ssha-1760115129.html
сша
вашингтон (штат)
индиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), индиана, в мире
США, Вашингтон (штат), Индиана, В мире
В США пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата
В американском городе Лафаетт пятилетний ребенок застрелил своего 16-ти месячного брата
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Пятилетний ребенок в американском городе Лафаетт в штате Индиана убил своего 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции.
"Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы", - говорится в публикации.
Подросток, застреливший двух протестующих в США, заявил, что он не расист
Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, проводится расследование случившегося.