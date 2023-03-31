https://ria.ru/20230331/ssha-1861998513.html

СМИ: присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

СМИ: присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

Большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T00:36

2023-03-31T00:36

2023-03-31T11:44

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА новости. Большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.Присяжные сделали выбор после 30-минутного выступления свидетеля, чья личность не разглашается. Прокуроры уже связались с командой юристов Трампа по поводу явки политика в суд и предъявления обвинений. Адвокат экс-президента Сьюзен Нечелес подтвердила, что он придет в суд Манхэттена во вторник.Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.Газета The Washington Post пишет, что Трамп стал первым обвиняемым в истории США, который занимал пост президента страны и главнокомандующего.

https://ria.ru/20230326/tramp-1860676851.html

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сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат), нью-йорк (город), манхэттен