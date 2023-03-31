https://ria.ru/20230331/ssha-1861957798.html

В США оправдывают массовое убийство детей "очаровательнейшим существом"

В США оправдывают массовое убийство детей "очаровательнейшим существом" - РИА Новости, 31.03.2023

В США оправдывают массовое убийство детей "очаровательнейшим существом"

На днях в США произошло очередное массовое убийство. В этом, конечно, ничего нового нет — такие расстрелы происходят там чаще, чем раз в день. Для улучшения... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:12

аналитика

сша

джордж флойд

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оружие

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На днях в США произошло очередное массовое убийство. В этом, конечно, ничего нового нет — такие расстрелы происходят там чаще, чем раз в день. Для улучшения статистики постановили "массовой" считать бойню, в которой погибает больше четырех человек. Если меньше — это вообще не считается.Нестандартность ситуации даже не в том, что нэшвилльский расстрел произошел в начальной школе, это тоже вполне стандартная американская практика. Некую оторопь вызывает только тот факт, что все ведущие СМИ — не успела еще высохнуть кровь невинных жертв — принялись наперебой героизировать убийцу."Очаровательнейшее существо", "реально застенчивая и реально добрая", "она страдала", "потрясающий иллюстратор", "прекрасный профессионал" — это CNN рассказывает о 28-летней Одри Хейл, хладнокровно спланировавшей массовое убийство и застрелившей троих девятилетних детей и троих педагогов в школе, где сама когда-то училась. Еще у нее были какие-то грамоты.На всех телеканалах выступает чернокожая одноклассница Хейл и рассказывает, какой миленькой ее подруга была в детстве. Никто тем временем не занимается родителями погибших детей и родными убитых учителей. Жертв как бы нет. Их "отменили" в лучших традициях cancel culture.Объясняется эта история просто. Одри Хейл незадолго до своего теракта помешалась — объявила себя трансгендером и потребовала, чтобы к ней обращались в мужском роде. Это сделало ее лицом неприкосновенным.Сейчас демократические СМИ дружно атакуют тех, кто осмелился писать о Хейл в женском роде, это, мол, нарушает права трансгендера, хотя этого трансгендера прямо на месте преступления застрелила полиция и ей (ему) уже все равно.На полицейских пытаются перевести стрелки — они, мол, недостаточно быстро приехали на вызов. Обвиняют также во всем неправильные законы о владении оружием. Хейл лечилась от "эмоционального беспорядка", но это не помешало ей совершенно легально купить семь единиц огнестрельного оружия.Но пуще всего — вы не поверите — виноватят школу, в которой Хейл убивала людей. Это платная частная протестантская школа, то есть туда еще не дотянулась левая повесточка с ее ЛГБТ-фанатизмом. Ученики каждый день присутствуют на богослужении, изучают Библию. Большинство из них — дети прихожан и проповедников местной пресвитерианской церкви. В общем, это белые христиане — самое угнетаемое меньшинство в современной Америке.В этой школе сама Хейл проучилась несколько лет. И вот публику плавно подводят к мысли, что там она так настрадалась от верующих одноклассников, что спустя годы после окончания школы пришла их убивать. Там, мол, была такая атмосфера, которая несовместима со свободой трансгендеров. В общем, еще один шаг, и из убийцы уже сделали бы очередного Джорджа Флойда.Мешает лишь то, что Хейл готовила свой теракт долго и осознанно: в ее доме нашли и огнестрельное оружие, и план школы, а также записи и рисунки, свидетельствующие о тщательном планировании преступления. Самая загадочная находка — некий "манифест", который убийца написала незадолго до расстрела.Есть подозрение, что если его опубликовать, то светлый образ трансгендеров заметно померкнет. Поэтому ФБР пристально работает с документом и пытается предотвратить все утечки из "манифеста". ЛГБТ-сообщество дружным хором требует ни в коем случае его не публиковать.Дональд Трамп утверждает, что в манифесте Хейл есть фраза "если вы домогаетесь наших детей, мы будем убивать ваших", адресованная христианским священникам. Спецслужбы этого не подтверждают, и их можно понять. Если манифест и впрямь таков, то Хейл надо посмертно признавать террористкой и экстремисткой, а мотивом ее преступления — ненависть к христианам. Но как же это, трансгендер — и вдруг экстремист?Нет, экстремистами могут быть только цисгендеры — те "отсталые" субъекты, у которых сексуальное влечение совпадает с биологической нормой. Еще, конечно, патриоты, которые топят за "Сделаем Америку снова великой!", христиане, само собой разумеется. А еще — те несознательные мамаши, которые требуют отменить в начальных школах пропаганду ЛГБТ. Такова практика американских силовиков, и менять ее они не собираются — во всяком случае, пока страной правит Демпартия.Психологически случай Хейл совершенно понятен. Душевнобольная женщина прониклась острой завистью к счастливым семьям и ненавистью к детям. Эта ненависть, увы, довольно часто является спутником половых расстройств. Но так как трансгендерство перестало считаться в США психическим заболеванием, она сумела купить себе огнестрел и реализовать свои бредовые фантазии.Другой вопрос, зачем правящая партия США продолжает разгуливать и поощрять это психическое заболевание? Возникает ощущение, что вашингтонский режим сознательно провоцирует в стране войну всех против всех. Черные против белых. Поборники сексуальных свобод против традиционалистов. Левые против правых. Атеисты против христиан. Обстановка предвыборная, горячая, и от идейных споров граждане плавно переходят к отстрелу своих противников.Нестабильные личности — идеальные боевые единицы в этом масштабном гражданском конфликте. Ну а кто будет более нестабилен, чем накачанный по самое не могу гормонами и антидепрессантами, измученный чудовищными операциями и своим психическим расстройством трансгендер? Это же боевой биоробот, без преувеличения.А пока граждане будут отстреливать друг друга, элиты будут обделывать свои делишки в полной уверенности, что массы не смогут объединиться и снести центральную власть. Вашингтон надеется провести гражданскую войну в стране под своим контролем и так, чтобы население убивало друг друга, не трогая руководство. Опасная политика? Несомненно. Но других путей удержать власть у глубинного государства нету.А если в процессе будут гибнуть дети, да какое кому до них дело? Джо Байден опять скажет несмешную шутку и попросит еще мороженого.

https://ria.ru/20230329/nasilie-1861711060.html

https://ria.ru/20230328/bayden-1861132844.html

https://ria.ru/20230328/strelba-1861098749.html

https://ria.ru/20230118/ssha-1845619586.html

https://ria.ru/20220605/strelba-1793337544.html

сша

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аналитика, сша, джордж флойд, дональд трамп, джо байден, фбр, оружие