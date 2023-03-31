https://ria.ru/20230331/srochniki-1862010563.html

Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой

Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой - РИА Новости, 31.03.2023

Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой

Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T05:21

2023-03-31T05:21

2023-03-31T06:42

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания", - сообщил Цимлянский.

https://ria.ru/20230331/srochniki-1862009483.html

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2023

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вооруженные силы рф