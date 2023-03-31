https://ria.ru/20230331/srochniki-1862010563.html
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой - РИА Новости, 31.03.2023
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой
Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:21
2023-03-31T05:21
2023-03-31T06:42
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания", - сообщил Цимлянский.
https://ria.ru/20230331/srochniki-1862009483.html
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вооруженные силы рф
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой
Генштаб: все военные по призыву будут своевременно уволены в запас и направлены домой
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания", - сообщил Цимлянский.
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