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Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой - РИА Новости, 31.03.2023
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05:21 31.03.2023 (обновлено: 06:42 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/srochniki-1862010563.html
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой - РИА Новости, 31.03.2023
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой
Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:21
2023-03-31T06:42
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания", - сообщил Цимлянский.
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вооруженные силы рф
Вооруженные силы РФ
Генштаб заверил, что все срочники вовремя вернутся домой

Генштаб: все военные по призыву будут своевременно уволены в запас и направлены домой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания", - сообщил Цимлянский.
Призывники на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ на территории областного призывного пункта Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Все срочники весеннего призыва будут служить в России, заявили в Генштабе
05:03
 
Вооруженные силы РФ
 
 
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