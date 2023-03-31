https://ria.ru/20230331/srochniki-1862009483.html

Все срочники весеннего призыва будут служить в России, заявили в Генштабе

Все срочники весеннего призыва будут служить в России, заявили в Генштабе - РИА Новости, 31.03.2023

Все срочники весеннего призыва будут служить в России, заявили в Генштабе

Все срочники, призванные весной 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России, сообщил начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T05:03

2023-03-31T05:03

2023-03-31T08:44

россия

безопасность

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Все срочники, призванные весной 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский."Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации", — сказал он.Цимлянский напомнил, что предстоящая призывная кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки.При этом треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев, чтобы освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. Прошедших обучение срочников направят в войска. При этом все они, отслужив установленный срок, своевременно будут уволены в запасы и отправлены домой, заверил контр-адмирал.Цимлянский также сообщил, что в этом году срочников будут оповещать о призыве в электронном виде. Созданная единая база данных, отметил он, позволит избежать необоснованного призыва в армию.При этом контр-адмирал исключил возможность второй волны мобилизации. По словам Цимлянского, сейчас значительно возросло количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту."Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — отметил контр-адмирал.В четверг Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821396945.html

https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814389.html

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россия, безопасность