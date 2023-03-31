https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862141365.html
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных - РИА Новости, 31.03.2023
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных
Все российские участники военной операции на Украине продолжают выполнять задачи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:36
2023-03-31T13:36
2023-03-31T17:05
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Все российские участники военной операции на Украине продолжают выполнять задачи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на "инсайдерскую информацию" президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в зоне боевых действий."Это я не знаю, здесь, наверное, лучше спрашивать у нашего Министерства обороны. Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи", — сказал представитель Кремля.Сегодня Лукашенко в послании белорусскому народу и парламенту сказал, что "по инсайдерской информации, сегодня люди по обе стороны фронта на Украине уже сами договариваются".Белорусский лидер также предложил участникам конфликта прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.В ответ на эти слова Песков отметил, что "в контексте Украины ничего не меняется": военные средства остаются единственными "для достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, дмитрий песков, безопасность
Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных
Песков ответил на слова Лукашенко, что военные с обеих сторон на Украине договариваются
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Все российские участники военной операции на Украине продолжают выполнять задачи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на "инсайдерскую информацию" президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в зоне боевых действий.
"Это я не знаю, здесь, наверное, лучше спрашивать у нашего Министерства обороны. Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи", — сказал представитель Кремля.
Сегодня Лукашенко в послании белорусскому народу и парламенту сказал, что "по инсайдерской информации, сегодня люди по обе стороны фронта на Украине
уже сами договариваются".
Белорусский лидер также предложил участникам конфликта прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
В ответ на эти слова Песков отметил, что "в контексте Украины ничего не меняется": военные средства остаются единственными "для достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".
Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной