https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862141365.html

Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных

Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных - РИА Новости, 31.03.2023

Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных

Все российские участники военной операции на Украине продолжают выполнять задачи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:36

2023-03-31T13:36

2023-03-31T17:05

россия

белоруссия

украина

александр лукашенко

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Все российские участники военной операции на Украине продолжают выполнять задачи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на "инсайдерскую информацию" президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в зоне боевых действий."Это я не знаю, здесь, наверное, лучше спрашивать у нашего Министерства обороны. Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи", — сказал представитель Кремля.Сегодня Лукашенко в послании белорусскому народу и парламенту сказал, что "по инсайдерской информации, сегодня люди по обе стороны фронта на Украине уже сами договариваются".Белорусский лидер также предложил участникам конфликта прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.В ответ на эти слова Песков отметил, что "в контексте Украины ничего не меняется": военные средства остаются единственными "для достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html

россия

белоруссия

украина

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Дарья Буймова

россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, дмитрий песков, безопасность