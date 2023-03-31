https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html

Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной - РИА Новости, 31.03.2023

Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Специальная военная операция на Украине сейчас является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией, заявил журналистам... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:10

2023-03-31T13:10

2023-03-31T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине сейчас является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной", - сказал Песков, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко установить перемирие на Украине. Сегодня Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

https://ria.ru/20230331/plany-1862125055.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко