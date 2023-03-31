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Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html
Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной - РИА Новости, 31.03.2023
Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Специальная военная операция на Украине сейчас является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией, заявил журналистам... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:10
2023-03-31T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине сейчас является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной", - сказал Песков, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко установить перемирие на Украине. Сегодня Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
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в мире, украина, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Песков назвал спецоперацию единственным средством достижения Россией своих целей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине сейчас является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной", - сказал Песков, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко установить перемирие на Украине.
Сегодня Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
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