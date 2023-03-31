Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 31.03.2023 (обновлено: 11:19 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862035083.html
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 31.03.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:02
2023-03-31T11:19
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_0:141:2992:1824_1920x0_80_0_0_1c0e11762d65960c8738b6c17d98eae4.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом — шесть военнослужащих погибли, двое ранены.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции. При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230330/raketa-1861853022.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_181:0:2800:1964_1920x0_80_0_0_4098c18cb5f593b8a63d66fc9e0927df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской военной техники под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям в южном секторе СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом — шесть военнослужащих погибли, двое ранены.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
Российские военнослужащие в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"
Вчера, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала