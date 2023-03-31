https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862035083.html

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 31.03.2023

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:02

2023-03-31T10:02

2023-03-31T11:19

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом — шесть военнослужащих погибли, двое ранены.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции. При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

https://ria.ru/20230330/raketa-1861853022.html

херсон

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, вооруженные силы украины, безопасность