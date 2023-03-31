https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862035083.html
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 31.03.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:02
2023-03-31T10:02
2023-03-31T11:19
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_0:141:2992:1824_1920x0_80_0_0_1c0e11762d65960c8738b6c17d98eae4.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом — шесть военнослужащих погибли, двое ранены.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции. При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230330/raketa-1861853022.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_181:0:2800:1964_1920x0_80_0_0_4098c18cb5f593b8a63d66fc9e0927df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской военной техники под Херсоном