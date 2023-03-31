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Полицейские спасли на заснеженной М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо - РИА Новости, 31.03.2023
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12:01 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/spasenie-1862091574.html
Полицейские спасли на заснеженной М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо
Полицейские спасли на заснеженной М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо - РИА Новости, 31.03.2023
Полицейские спасли на заснеженной М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо
Дорожные инспекторы вынесли из снежного плена на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области мужчину, которому стало плохо, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:01
2023-03-31T12:01
происшествия
авто
ростовская область
каменск-шахтинский
kia rio
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Дорожные инспекторы вынесли из снежного плена на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области мужчину, которому стало плохо, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. "Сотрудники Госавтоинспекции на руках вынесли из снежного плена на автодороге М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо", - говорится в сообщении. В четверг на 941-м километре автодороги М-4 "Дон" к сотрудникам Госавтоинспекции обратился мужчина, который сообщил, что в одном из автомобилей, стоящих в пробке, стало плохо человеку. Как выяснилось, плохо стало пассажиру автомобиля Kia Rio. Как рассказала полицейским его дочь, отец недавно перенес инсульт. Самостоятельно идти мужчина не мог, тогда дорожные инспекторы решили нести мужчину на руках. Положив пострадавшего на покрывало, полицейские начали выбираться из снежной ловушки. Через несколько сотен метров они погрузили пострадавшего в автомобиль, который доставил его в больницу города Каменска-Шахтинского. Мужчине была оказана своевременная медицинская помощь, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. Синоптики сообщают, что по северу области снег продолжит идти до вечера пятницы.
https://ria.ru/20230330/vrachi-1861760445.html
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ростовская область
каменск-шахтинский
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происшествия, авто, ростовская область, каменск-шахтинский, kia rio, россия
Происшествия, Авто, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Kia Rio, Россия
Полицейские спасли на заснеженной М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо

Полицейские вынесли на руках из снежного плена на М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо

© Фото : сайт Правительства Ростовской областиРаботы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : сайт Правительства Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Дорожные инспекторы вынесли из снежного плена на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области мужчину, которому стало плохо, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"Сотрудники Госавтоинспекции на руках вынесли из снежного плена на автодороге М-4 "Дон" мужчину, которому стало плохо", - говорится в сообщении.
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В четверг на 941-м километре автодороги М-4 "Дон" к сотрудникам Госавтоинспекции обратился мужчина, который сообщил, что в одном из автомобилей, стоящих в пробке, стало плохо человеку. Как выяснилось, плохо стало пассажиру автомобиля Kia Rio. Как рассказала полицейским его дочь, отец недавно перенес инсульт. Самостоятельно идти мужчина не мог, тогда дорожные инспекторы решили нести мужчину на руках. Положив пострадавшего на покрывало, полицейские начали выбираться из снежной ловушки. Через несколько сотен метров они погрузили пострадавшего в автомобиль, который доставил его в больницу города Каменска-Шахтинского.
Мужчине была оказана своевременная медицинская помощь, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. Синоптики сообщают, что по северу области снег продолжит идти до вечера пятницы.
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ПроисшествияАвтоРостовская областьКаменск-ШахтинскийKia RioРоссия
 
 
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