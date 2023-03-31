https://ria.ru/20230331/snegopad-1862021838.html
На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы
На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы - РИА Новости, 31.03.2023
На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы
Первые фуры начали проезжать участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где ограничили движение из-за сильного снегопада, сообщил представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:55
2023-03-31T08:55
2023-03-31T10:31
авто
ростовская область
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар — РИА Новости. Первые фуры начали проезжать участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где ограничили движение из-за сильного снегопада, сообщил представитель ГУ МЧС по региону."По состоянию на 8:00 мск, пошли первые фуры в направлении Москвы", — сказал он.Работают восемь стационарных пунктов, где можно согреться и поесть, также продукты развозят на снегоходах. Тяжелая техника подвозит топливо тем.Как сообщил РИА Новости представитель минтранса региона, в пробке остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 пассажиров.Сейчас дорогу расчищают, частично демонтировали барьерные ограждения, бульдозеры устраивают "карманы" для проезда машин.Синоптики ожидают, что мокрый снег будет идти на севере Ростовской области до вечера пятницы, а ночью перейдет в дождь, рассказали РИА Новости в местном гидрометцентре.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в регионе в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ростовская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Авто, Ростовская область, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы
На участке М-4 "Дон", где ограничено движение из-за снегопада, начали пропускать фуры
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар — РИА Новости. Первые фуры начали проезжать участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где ограничили движение из-за сильного снегопада, сообщил представитель ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 8:00 мск, пошли первые фуры в направлении Москвы", — сказал он.
Работают восемь стационарных пунктов, где можно согреться и поесть, также продукты развозят на снегоходах. Тяжелая техника подвозит топливо тем.
Как сообщил РИА Новости представитель минтранса региона, в пробке остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 пассажиров.
Сейчас дорогу расчищают, частично демонтировали барьерные ограждения, бульдозеры устраивают "карманы" для проезда машин.
Синоптики ожидают, что мокрый снег будет идти на севере Ростовской области до вечера пятницы, а ночью перейдет в дождь, рассказали РИА Новости в местном гидрометцентре.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в регионе в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС