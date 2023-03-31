https://ria.ru/20230331/snegopad-1862021838.html

На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы

На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы - РИА Новости, 31.03.2023

На М-4 "Дон" в Ростовской области начали пропускать фуры в сторону Москвы

Первые фуры начали проезжать участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где ограничили движение из-за сильного снегопада, сообщил представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:55

2023-03-31T08:55

2023-03-31T10:31

авто

ростовская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар — РИА Новости. Первые фуры начали проезжать участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где ограничили движение из-за сильного снегопада, сообщил представитель ГУ МЧС по региону."По состоянию на 8:00 мск, пошли первые фуры в направлении Москвы", — сказал он.Работают восемь стационарных пунктов, где можно согреться и поесть, также продукты развозят на снегоходах. Тяжелая техника подвозит топливо тем.Как сообщил РИА Новости представитель минтранса региона, в пробке остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 пассажиров.Сейчас дорогу расчищают, частично демонтировали барьерные ограждения, бульдозеры устраивают "карманы" для проезда машин.Синоптики ожидают, что мокрый снег будет идти на севере Ростовской области до вечера пятницы, а ночью перейдет в дождь, рассказали РИА Новости в местном гидрометцентре.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в регионе в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html

ростовская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, ростовская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия