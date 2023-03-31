https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html

Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом

Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом - РИА Новости, 31.03.2023

Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом

Мокрый снег будет идти по северной половине Ростовской области до вечера пятницы, ночью он перейдет в дождь, а в субботу осадков не ожидается, сообщил РИА... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:55

2023-03-31T09:55

2023-03-31T10:29

ростовская область

погода

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Мокрый снег будет идти по северной половине Ростовской области до вечера пятницы, ночью он перейдет в дождь, а в субботу осадков не ожидается, сообщил РИА Новости представитель Ростовского гидрометцентра. По его словам, снегопад, который начался в Ростовской области в четверг, по данным на утро пятницы, продолжается по северной половине области. "По прогнозу, снег будет идти до конца дня по северу, а потом будет переходить в дождь, и завтра осадков уже не ожидается", - сказал собеседник агентства. Температура воздуха по северной половине области от минус 1 до плюс 1 градуса. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230331/avtobus-1862031056.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, погода