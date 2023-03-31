https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html
Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом
Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом - РИА Новости, 31.03.2023
Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом
Мокрый снег будет идти по северной половине Ростовской области до вечера пятницы, ночью он перейдет в дождь, а в субботу осадков не ожидается, сообщил РИА... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:55
2023-03-31T09:55
2023-03-31T10:29
ростовская область
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862042151_0:56:1078:662_1920x0_80_0_0_3aac634163ed8fa815c8d2ef0854b585.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Мокрый снег будет идти по северной половине Ростовской области до вечера пятницы, ночью он перейдет в дождь, а в субботу осадков не ожидается, сообщил РИА Новости представитель Ростовского гидрометцентра. По его словам, снегопад, который начался в Ростовской области в четверг, по данным на утро пятницы, продолжается по северной половине области. "По прогнозу, снег будет идти до конца дня по северу, а потом будет переходить в дождь, и завтра осадков уже не ожидается", - сказал собеседник агентства. Температура воздуха по северной половине области от минус 1 до плюс 1 градуса. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230331/avtobus-1862031056.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862042151_61:0:1018:718_1920x0_80_0_0_7d7cc34b531c08f236608ac3fdefcce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, погода
Ростовская область, Погода
Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом
Ростовский гидрометцентр: снег по северу Ростовской области будет идти до вечера пятницы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Мокрый снег будет идти по северной половине Ростовской области до вечера пятницы, ночью он перейдет в дождь, а в субботу осадков не ожидается, сообщил РИА Новости представитель Ростовского гидрометцентра.
По его словам, снегопад, который начался в Ростовской области в четверг, по данным на утро пятницы, продолжается по северной половине области.
"По прогнозу, снег будет идти до конца дня по северу, а потом будет переходить в дождь, и завтра осадков уже не ожидается", - сказал собеседник агентства.
Температура воздуха по северной половине области от минус 1 до плюс 1 градуса.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров