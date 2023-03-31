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В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу - РИА Новости, 31.03.2023
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05:32 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/sluzhba-1862010929.html
В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу
В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу - РИА Новости, 31.03.2023
В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу
При подготовке к весеннему призыву, который начнется в России 1 апреля, оповещение граждан проводится в электронном виде, при отсутствии технической возможности РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:32
2023-03-31T05:32
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. При подготовке к весеннему призыву, который начнется в России 1 апреля, оповещение граждан проводится в электронном виде, при отсутствии технической возможности - вручением повесток, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", - сказал Цимлянский.
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россия
Россия
В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу

В России с первого апреля начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. При подготовке к весеннему призыву, который начнется в России 1 апреля, оповещение граждан проводится в электронном виде, при отсутствии технической возможности - вручением повесток, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", - сказал Цимлянский.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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