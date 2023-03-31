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Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы - РИА Новости, 31.03.2023
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15:33 31.03.2023 (обновлено: 15:34 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/shtukaturka-1862196631.html
Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы
Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы - РИА Новости, 31.03.2023
Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы
Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения фрагмента штукатурного слоя в школе, из-за которого пострадали учащиеся, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:33
2023-03-31T15:34
происшествия
владимир
россия
ленинский район
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения фрагмента штукатурного слоя в школе, из-за которого пострадали учащиеся, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, в среду произошло обрушение фрагмента штукатурного слоя в школе № 1 города Владимира, в результате пострадали учащиеся, находившиеся у входа в образовательное учреждение. Прокуратура информировала о проведении проверки. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадали два подростка. "Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СО по Ленинскому району города Владимира СУСК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в Ленинский районный суд прокурором направлено исковое заявление с требованием к администрации города и образовательному учреждению организовать проведение ремонтных работ. Прокуратурой установлено, что руководителем школы в адрес начальника управления образования администрации Владимира неоднократно направлялась информация о состоянии здания школы и необходимости проведения ремонтных работ, в том числе фасада. "При наличии информации об аварийном состоянии здания школы полных и своевременных мер к проведению ремонта, а до него - мер, направленных на предотвращение падения штукатурного слоя, иных угроз физической безопасности, должностными лицами МБОУ СОШ № 1 и управления образования администрации города Владимира на протяжении длительного времени не принято", - подчеркивает ведомство. Уточняется, что из-за обрушения части штукатурного слоя с фасада здания школы двое учащихся 2008 года рождения госпитализированы в Областную детскую клиническую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".
https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html
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происшествия, владимир, россия, ленинский район, владимирская область
Происшествия, Владимир, Россия, Ленинский район, Владимирская область
Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы

Во Владимире возбудили дело о халатности после падения фрагмента штукатурки в школе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ
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РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения фрагмента штукатурного слоя в школе, из-за которого пострадали учащиеся, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, в среду произошло обрушение фрагмента штукатурного слоя в школе № 1 города Владимира, в результате пострадали учащиеся, находившиеся у входа в образовательное учреждение. Прокуратура информировала о проведении проверки. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадали два подростка.
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"Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СО по Ленинскому району города Владимира СУСК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Ленинский районный суд прокурором направлено исковое заявление с требованием к администрации города и образовательному учреждению организовать проведение ремонтных работ.
Прокуратурой установлено, что руководителем школы в адрес начальника управления образования администрации Владимира неоднократно направлялась информация о состоянии здания школы и необходимости проведения ремонтных работ, в том числе фасада.
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"При наличии информации об аварийном состоянии здания школы полных и своевременных мер к проведению ремонта, а до него - мер, направленных на предотвращение падения штукатурного слоя, иных угроз физической безопасности, должностными лицами МБОУ СОШ № 1 и управления образования администрации города Владимира на протяжении длительного времени не принято", - подчеркивает ведомство.
Уточняется, что из-за обрушения части штукатурного слоя с фасада здания школы двое учащихся 2008 года рождения госпитализированы в Областную детскую клиническую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".
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