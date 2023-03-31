https://ria.ru/20230331/shtukaturka-1862196631.html

Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы

Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы - РИА Новости, 31.03.2023

Во Владимире возбудили дело после падения штукатурки на учеников школы

Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения фрагмента штукатурного слоя в школе, из-за которого пострадали учащиеся, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:33

2023-03-31T15:33

2023-03-31T15:34

происшествия

владимир

россия

ленинский район

владимирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения фрагмента штукатурного слоя в школе, из-за которого пострадали учащиеся, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, в среду произошло обрушение фрагмента штукатурного слоя в школе № 1 города Владимира, в результате пострадали учащиеся, находившиеся у входа в образовательное учреждение. Прокуратура информировала о проведении проверки. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадали два подростка. "Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СО по Ленинскому району города Владимира СУСК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в Ленинский районный суд прокурором направлено исковое заявление с требованием к администрации города и образовательному учреждению организовать проведение ремонтных работ. Прокуратурой установлено, что руководителем школы в адрес начальника управления образования администрации Владимира неоднократно направлялась информация о состоянии здания школы и необходимости проведения ремонтных работ, в том числе фасада. "При наличии информации об аварийном состоянии здания школы полных и своевременных мер к проведению ремонта, а до него - мер, направленных на предотвращение падения штукатурного слоя, иных угроз физической безопасности, должностными лицами МБОУ СОШ № 1 и управления образования администрации города Владимира на протяжении длительного времени не принято", - подчеркивает ведомство. Уточняется, что из-за обрушения части штукатурного слоя с фасада здания школы двое учащихся 2008 года рождения госпитализированы в Областную детскую клиническую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html

https://ria.ru/20230331/pozhar-1862109159.html

https://ria.ru/20230331/postradavshiy-1862098701.html

владимир

россия

ленинский район

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимир, россия, ленинский район, владимирская область