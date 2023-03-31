Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как оспорить штраф за парковку у дачного участка - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/shtraf-1862029284.html
В Госдуме рассказали, как оспорить штраф за парковку у дачного участка
В Госдуме рассказали, как оспорить штраф за парковку у дачного участка - РИА Новости, 31.03.2023
В Госдуме рассказали, как оспорить штраф за парковку у дачного участка
Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как можно оспорить парковку на газоне у дачного участка: главное, по его словам, чтобы... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:35
2023-03-31T09:35
никита чаплин
общество
госдума рф
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755250583_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_6f53164e84a80956d9da7718dc9fa178.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как можно оспорить парковку на газоне у дачного участка: главное, по его словам, чтобы было неочевидно, что это газон. "Здесь вопрос в том, что если наличие газона неочевидно, то вполне реально оспорить этот штраф. Нужно приложить фото или видео с доказательством того, что машину вам ставить больше негде, и никакой это не газон, а обычная сорняковая трава, чтобы судья все это увидел. Тогда правда будет на вашей стороне. Более того, можно еще и вдогонку пожаловаться на неправомерные действия со стороны властей", - сообщил депутат. Чаплин при этом отметил, что штрафы за парковку на газоне далеко не всегда правомерны. По его словам, власти, которые выписывают штрафы, объясняют свои действия несовершенством планирования и зонирования со стороны муниципалитета. "Давайте разбираться. Более 20 лет назад проходила приватизация участков СНТ параллельно с разграничением земель дачных обществ, поселков и СНТ. Получилось, что оказались смещены границы земель общего пользования, так как внутренние земли СНТ на тот момент оформлены не были. "Под шумок" муниципалитеты приняли на свой баланс проезды, чтобы сделать обустройство, но собственно эта идея умерла, а штрафы родились. Машина стоит, по сути, около дачи владельца, а они получают штрафы до 30 тысяч рублей", - пояснил Чаплин.
https://ria.ru/20230331/avariya-1862009292.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755250583_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eaab77397ac2fd92442a2df743704ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита чаплин, общество, госдума рф, авто
Никита Чаплин, Общество, Госдума РФ, Авто
В Госдуме рассказали, как оспорить штраф за парковку у дачного участка

Чаплин: оспорить штраф за парковку у дачного участка можно, если неочевидно, что это газон

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор"
Дорожные знаки Остановка запрещена и Работает эвакуатор - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как можно оспорить парковку на газоне у дачного участка: главное, по его словам, чтобы было неочевидно, что это газон.
"Здесь вопрос в том, что если наличие газона неочевидно, то вполне реально оспорить этот штраф. Нужно приложить фото или видео с доказательством того, что машину вам ставить больше негде, и никакой это не газон, а обычная сорняковая трава, чтобы судья все это увидел. Тогда правда будет на вашей стороне. Более того, можно еще и вдогонку пожаловаться на неправомерные действия со стороны властей", - сообщил депутат.
Чаплин при этом отметил, что штрафы за парковку на газоне далеко не всегда правомерны. По его словам, власти, которые выписывают штрафы, объясняют свои действия несовершенством планирования и зонирования со стороны муниципалитета.
"Давайте разбираться. Более 20 лет назад проходила приватизация участков СНТ параллельно с разграничением земель дачных обществ, поселков и СНТ. Получилось, что оказались смещены границы земель общего пользования, так как внутренние земли СНТ на тот момент оформлены не были. "Под шумок" муниципалитеты приняли на свой баланс проезды, чтобы сделать обустройство, но собственно эта идея умерла, а штрафы родились. Машина стоит, по сути, около дачи владельца, а они получают штрафы до 30 тысяч рублей", - пояснил Чаплин.
Авария с подлетевшим в воздух автомобилем в пригороде Лос-Анджелеса
Видео "безумной" аварии с взлетевшим в воздух автомобилем взорвало Сеть
04:55
 
Никита ЧаплинОбществоГосдума РФАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала