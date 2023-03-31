https://ria.ru/20230331/sholts-1862269556.html

Шольц сделал прогноз по продолжительности конфликта на Украине

Шольц сделал прогноз по продолжительности конфликта на Украине - РИА Новости, 01.04.2023

Шольц сделал прогноз по продолжительности конфликта на Украине

Конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года, что станет вызовом для Германии, заявил канцлер страны Олаф Шольц. РИА Новости, 01.04.2023

2023-03-31T19:16

2023-03-31T19:16

2023-04-01T06:22

в мире

украина

россия

германия

олаф шольц

андрей мельник

сергей лавров

нато

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года, что станет вызовом для Германии, заявил канцлер страны Олаф Шольц. Выступавший после главы немецкого правительства замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник не поддержал Шольца и подчеркнул, что Киев не будет мириться с такой оценкой. "Мы надеемся ещё в этом году добиться мира. Для этого нам необходима большая поддержка наших союзников", - заявил Мельник, подключившийся к конференции по видеосвязи. Украина не хочет "ещё долго" участвовать в конфликте из-за больших потерь, добавил он. В связи с этим Мельник потребовал от союзников поставки танков и истребителей от США и Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852758427.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, андрей мельник, сергей лавров, нато