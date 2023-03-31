https://ria.ru/20230331/shkola-1862041715.html

В проект "Школа Минпросвещения России" включатся более 30 тысяч школ

В проект "Школа Минпросвещения России" включатся более 30 тысяч школ - РИА Новости, 31.03.2023

В проект "Школа Минпросвещения России" включатся более 30 тысяч школ

Число учебных заведений, участвующих в "Школе Минпросвещения России", выросло в 10 раз, сообщили в ведомстве. В прошлом году в апробации проекта участвовало... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:26

2023-03-31T10:26

2023-03-31T10:26

год педагога и наставника

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число учебных заведений, участвующих в "Школе Минпросвещения России", выросло в 10 раз, сообщили в ведомстве. В прошлом году в апробации проекта участвовало около 3 тыс. общеобразовательных организаций, в этом году в нем предполагается задействовать более 30 тыс. школ из всех субъектов России. "Школа Минпросвещения России" нацелена на формирование единого образовательного пространства для каждого российского школьника независимо от местонахождения его школы и места его проживания.Всероссийское совещание с представителями регионов, ответственными за реализацию проекта", прошло в Академии Минпросвещения России накануне. В совещании приняла участие заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко обратил внимание на прикладное значение проекта.В рамках совещания участники подвели итоги работы в 2022 году и обсудили планы по развитию проекта в Год педагога и наставника.Ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин сообщил об этапах развития проекта.Проект уже реализуется в пилотных регионах: Воронежской области, Хабаровском крае, Башкортостане, а также в школе Международного детского центра "Артек". Весной на базе школ этих регионов пройдут управленческо-проектные семинары, до начала учебного года будут опробованы основные цифровые инструменты: автоматизированный конструктор программ развития и обновленный сервис самодиагностики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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