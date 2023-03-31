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В проект "Школа Минпросвещения России" включатся более 30 тысяч школ
В проект "Школа Минпросвещения России" включатся более 30 тысяч школ - РИА Новости, 31.03.2023
В проект "Школа Минпросвещения России" включатся более 30 тысяч школ
Число учебных заведений, участвующих в "Школе Минпросвещения России", выросло в 10 раз, сообщили в ведомстве. В прошлом году в апробации проекта участвовало... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:26
2023-03-31T10:26
2023-03-31T10:26
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число учебных заведений, участвующих в "Школе Минпросвещения России", выросло в 10 раз, сообщили в ведомстве. В прошлом году в апробации проекта участвовало около 3 тыс. общеобразовательных организаций, в этом году в нем предполагается задействовать более 30 тыс. школ из всех субъектов России. "Школа Минпросвещения России" нацелена на формирование единого образовательного пространства для каждого российского школьника независимо от местонахождения его школы и места его проживания.Всероссийское совещание с представителями регионов, ответственными за реализацию проекта", прошло в Академии Минпросвещения России накануне. В совещании приняла участие заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко обратил внимание на прикладное значение проекта.В рамках совещания участники подвели итоги работы в 2022 году и обсудили планы по развитию проекта в Год педагога и наставника.Ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин сообщил об этапах развития проекта.Проект уже реализуется в пилотных регионах: Воронежской области, Хабаровском крае, Башкортостане, а также в школе Международного детского центра "Артек". Весной на базе школ этих регионов пройдут управленческо-проектные семинары, до начала учебного года будут опробованы основные цифровые инструменты: автоматизированный конструктор программ развития и обновленный сервис самодиагностики.
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сн_образование, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число учебных заведений, участвующих в "Школе Минпросвещения России", выросло в 10 раз, сообщили в ведомстве. В прошлом году в апробации проекта участвовало около 3 тыс. общеобразовательных организаций, в этом году в нем предполагается задействовать более 30 тыс. школ из всех субъектов России. "Школа Минпросвещения России" нацелена на формирование единого образовательного пространства для каждого российского школьника независимо от местонахождения его школы и места его проживания.
Всероссийское совещание с представителями регионов, ответственными за реализацию проекта", прошло в Академии Минпросвещения России накануне. В совещании приняла участие заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.
«
Проект "Школа Минпросвещения России" – это механизм создания и развития единого образовательного пространства в стране. Относиться к этому проекту нужно как к эталонной модели, как к единым требованиям к образовательной среде, единым требованиям к школе и школьному климату, к организации образовательной, просветительской, воспитательной деятельности. Важно при этом, что каждая школа сохраняет свои способы, свои достижения, свои пути реализации поставленной задачи", – отметила Татьяна Васильева.
Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко обратил внимание на прикладное значение проекта.
«
Школа Минпросвещения России" – это не оценочный проект. Он имеет прикладное значение и поддерживает команду управленцев. Задача проекта – собрать ориентиры для руководителя образовательной организации и дать конкретные инструменты управления. В течение двух-трех лет будет создан гибкий стандарт региональной модели управления качеством условий, качеством среды для обучения и воспитания в любой школе", – сказал Максим Костенко.
В рамках совещания участники подвели итоги работы в 2022 году и обсудили планы по развитию проекта в Год педагога и наставника.
Ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин сообщил
об этапах развития проекта.
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В этом году будут актуализированы показатели работы школ в рамках проекта, доработан автоматизированный сервис самодиагностики, проведена серия тематических семинаров, организованы курсы повышения квалификации для управленческих команд, разработана новая модель аттестации директоров школ и завершено наполнение "Настольной книги директора", – информировал Павел Кузьмин.
Проект уже реализуется в пилотных регионах: Воронежской области, Хабаровском крае, Башкортостане, а также в школе Международного детского центра "Артек". Весной на базе школ этих регионов пройдут управленческо-проектные семинары, до начала учебного года будут опробованы основные цифровые инструменты: автоматизированный конструктор программ развития и обновленный сервис самодиагностики.