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Подросток пропал на заброшенной шахте в Забайкалье
Подросток пропал на заброшенной шахте в Забайкалье - РИА Новости, 31.03.2023
Подросток пропал на заброшенной шахте в Забайкалье
Шестнадцатилетний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в поселке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:01
2023-03-31T17:01
2023-03-31T17:01
происшествия
борзинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
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ЧИТА, 31 мар - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в поселке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. "Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента с подростком в Борзинском районе. 16-летний юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты в поселке Шерловая Гора", - говорится в сообщении. По предварительным данным, двое 16-летних подростков прогуливались на территории заброшенной угольной шахты, расположенной в полутора километрах от поселка Шерловая Гора. Несовершеннолетние находились в нескольких десятках метров друг от друга. Через некоторое время одних из подростков не обнаружил своего друга. "По одной из версий, подросток мог упасть в провал, образовавшийся в результате обрушения бывших стволов шахты", - уточняется в пресс-релизе. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Осматривается место происшествия. Опрашиваются все участники инцидента. Организовано проведение поисковых мероприятий территории бывшей шахты с участием специалистов МЧС.
https://ria.ru/20230331/shkolnik-1862226588.html
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происшествия, борзинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край
Происшествия, Борзинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край
Подросток пропал на заброшенной шахте в Забайкалье
В Забайкалье подросток пропал на заброшенной угольной шахте в поселке Шерловая Гора