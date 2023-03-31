https://ria.ru/20230331/segezha-1862050493.html

Segezha Group продала свои европейские активы

Segezha Group продала свои европейские активы - РИА Новости, 31.03.2023

Segezha Group продала свои европейские активы

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") завершил продажу своей европейской "дочки" Segezha Packaging, объединявшей семь заводов по... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:53

2023-03-31T10:53

2023-03-31T11:35

экономика

европа

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") завершил продажу своей европейской "дочки" Segezha Packaging, объединявшей семь заводов по производству бумажной упаковки в нескольких странах, заявил президент компании Михаил Шамолин. "Транзакция проведена, они проданы", — сказал предприниматель.По его словам, сделка заключена "по рыночной цене". Покупателя Шамолин не назвал.О своем намерении продать заводы в Европе холдинг объявил еще в декабре прошлого года. Шамолин тогда заявил, что руководство холдинга изучает возможность строительства заводов в Египте, однако сейчас от этих планов отказались.Segezha Packaging объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии с мощностью 704 миллиона бумажных мешков в год. Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает 3 государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.

https://ria.ru/20221215/kombinat-1838791841.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, россия