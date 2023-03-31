https://ria.ru/20230331/sberbank-1862071005.html
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации - РИА Новости, 31.03.2023
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации
Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для россиян, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:33
2023-03-31T11:33
2023-03-31T11:33
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для россиян, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции, говорится в сообщении кредитной организации. "С 31 марта Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции. Для клиентов, получающих зачисления на карту "Сбера", на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту", - сказано в сообщении. Отмечается, что опция уже полностью реализована во всех дистанционных каналах, при этом функция для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически. При этом перевести деньги без комиссии можно не только внутри банка, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов.
https://ria.ru/20230323/moshenniki-1860084840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сбербанк россии, сбер, новости компаний - экономика
Экономика, Россия, Сбербанк России, Сбер, Новости компаний - Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации
Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для участников спецоперации