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Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации - РИА Новости, 31.03.2023
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11:33 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/sberbank-1862071005.html
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации - РИА Новости, 31.03.2023
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации
Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для россиян, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:33
2023-03-31T11:33
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для россиян, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции, говорится в сообщении кредитной организации. "С 31 марта Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции. Для клиентов, получающих зачисления на карту "Сбера", на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту", - сказано в сообщении. Отмечается, что опция уже полностью реализована во всех дистанционных каналах, при этом функция для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически. При этом перевести деньги без комиссии можно не только внутри банка, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов.
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экономика, россия, сбербанк россии, сбер, новости компаний - экономика
Экономика, Россия, Сбербанк России, Сбер, Новости компаний - Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации

Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для участников спецоперации

© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат в отделении Сбербанка России
Банкомат в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Банкомат в отделении Сбербанка России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для россиян, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 31 марта Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции. Для клиентов, получающих зачисления на карту "Сбера", на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту", - сказано в сообщении.
Отмечается, что опция уже полностью реализована во всех дистанционных каналах, при этом функция для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически. При этом перевести деньги без комиссии можно не только внутри банка, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов.
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