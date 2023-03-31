https://ria.ru/20230331/samolety-1862277874.html

В России техобслуживанием самолетов занимаются более 200 организаций

В России техобслуживанием самолетов занимаются более 200 организаций - РИА Новости, 31.03.2023

В России техобслуживанием самолетов занимаются более 200 организаций

Более 200 сертифицированных организаций осуществляют техобслуживание воздушных судов в РФ, этого достаточно для имеющегося парка; государство будет... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:36

2023-03-31T20:36

2023-03-31T20:36

экономика

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 200 сертифицированных организаций осуществляют техобслуживание воздушных судов в РФ, этого достаточно для имеющегося парка; государство будет содействовать снятию избыточных в условиях санкций административных барьеров для обеспечения необходимых поставок, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. "Мы определили несколько ключевых организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов и подтвердивших свое соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Сейчас в России более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов", - сказал Савельев. Он отметил, что основные организации в России имеют 23 ангара, которые способны одновременно обслуживать более 80 самолетов, из которых 14 – широкофюзеляжные. Общее количество ангаров позволяет обеспечить обслуживание воздушных судов без очередей и простоя. "Взаимодействие этих организаций обеспечит имеющийся парк иностранных воздушных судов всеми формами технического обслуживания – от оперативного технического обслуживания до более сложных форм технического обслуживания (C-Check, D-Check) и ремонта. Государство будет содействовать в снятии избыточных в сложившихся условиях санкционного давления административных барьеров для обеспечения необходимых поставок", - добавил министр.

https://ria.ru/20230321/samolety-1859392740.html

https://ria.ru/20230315/samolety-1857983776.html

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экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия