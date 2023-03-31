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На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков - РИА Новости, 31.03.2023
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04:17 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/sakhalin-1862007705.html
На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков
На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков - РИА Новости, 31.03.2023
На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков
Южно-Сахалинский городской суд приговорил 30-летнюю гражданку одного из государств ближнего зарубежья к девяти годам лишения свободы за сбыт крупной партии... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:17
2023-03-31T04:17
сахалин
сахалинская область
южно-сахалинск
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар - РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил 30-летнюю гражданку одного из государств ближнего зарубежья к девяти годам лишения свободы за сбыт крупной партии героина, информирует в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Как установлено в судебном заседании, женщина приехала в Сахалинскую область на заработки и начала трудовую деятельность в качестве курьера-закладчика для сбыта наркотиков с неустановленным лицом. Женщина получила крупную партию героина, расфасовала ее на 84 дозы и успела оборудовать три тайника в Южно-Сахалинске. После этого иностранку задержали сотрудники полиции. По информации пресс-службы, приговор в законную силу не вступил. Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается.
https://ria.ru/20230320/narkotiki-1859151425.html
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сахалин, сахалинская область, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия
Сахалин, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Дальневосточная транспортная прокуратура, Происшествия
На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков

На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт крупной партии героина

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар - РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил 30-летнюю гражданку одного из государств ближнего зарубежья к девяти годам лишения свободы за сбыт крупной партии героина, информирует в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«
"Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры, приговорил виновную к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Находящиеся на ее счету денежные средства обращены судом на взыскание штрафа", - говорится в сообщении ведомства.
Как установлено в судебном заседании, женщина приехала в Сахалинскую область на заработки и начала трудовую деятельность в качестве курьера-закладчика для сбыта наркотиков с неустановленным лицом. Женщина получила крупную партию героина, расфасовала ее на 84 дозы и успела оборудовать три тайника в Южно-Сахалинске. После этого иностранку задержали сотрудники полиции.
По информации пресс-службы, приговор в законную силу не вступил. Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается.
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СахалинСахалинская областьЮжно-СахалинскДальневосточная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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