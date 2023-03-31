https://ria.ru/20230331/sakhalin-1862007705.html

На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков

На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков - РИА Новости, 31.03.2023

На Сахалине иностранке дали девять лет колонии за сбыт наркотиков

Южно-Сахалинский городской суд приговорил 30-летнюю гражданку одного из государств ближнего зарубежья к девяти годам лишения свободы за сбыт крупной партии... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T04:17

2023-03-31T04:17

2023-03-31T04:17

сахалин

сахалинская область

южно-сахалинск

дальневосточная транспортная прокуратура

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар - РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил 30-летнюю гражданку одного из государств ближнего зарубежья к девяти годам лишения свободы за сбыт крупной партии героина, информирует в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Как установлено в судебном заседании, женщина приехала в Сахалинскую область на заработки и начала трудовую деятельность в качестве курьера-закладчика для сбыта наркотиков с неустановленным лицом. Женщина получила крупную партию героина, расфасовала ее на 84 дозы и успела оборудовать три тайника в Южно-Сахалинске. После этого иностранку задержали сотрудники полиции. По информации пресс-службы, приговор в законную силу не вступил. Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается.

https://ria.ru/20230320/narkotiki-1859151425.html

сахалин

сахалинская область

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, сахалинская область, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия