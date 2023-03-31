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Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии - РИА Новости, 31.03.2023
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15:18 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/rumyniya-1862190126.html
Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии - РИА Новости, 31.03.2023
Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
Глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал страны "Бухарестской девятки" (B9) поддержать устойчивость и безопасность Молдавии, сообщает пресс-служба румынского... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:18
2023-03-31T15:18
в мире
молдавия
румыния
богдан ауреску
майя санду
нато
европейский совет
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал страны "Бухарестской девятки" (B9) поддержать устойчивость и безопасность Молдавии, сообщает пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства. В польском городе Лодзь проходит двухдневный саммит министров иностранных дел стран B9, на котором обсуждается ситуация в юго-восточной Европе и регионе Черноморского бассейна. В состав B9, помимо Румынии, входят Польша, Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Чехия. Формат был основан в Бухаресте в 2015 году под эгидой НАТО и предназначен для консолидации восточного фланга Североатлантического альянса. "Министр Ауреску призвал восточных союзников продолжать поддерживать Молдавию в контексте гибридных угроз, направленных на дестабилизацию республики и установление преград на ее европейском пути. Ауреску также отметил необходимость укрепления обороноспособности и устойчивости Молдавии и призвал коалицию по В9 поддержать эти усилия", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице внешнеполитического ведомства Румынии. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике якобы готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отвергает инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.
https://ria.ru/20230330/rumyniya-1861880494.html
https://ria.ru/20230331/bucha-1862163212.html
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в мире, молдавия, румыния, богдан ауреску, майя санду, нато, европейский совет
В мире, Молдавия, Румыния, Богдан Ауреску, Майя Санду, НАТО, Европейский совет
Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии

Глава МИД Румынии Ауреску призвал страны B9 поддержать безопасность Молдавии

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал страны "Бухарестской девятки" (B9) поддержать устойчивость и безопасность Молдавии, сообщает пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
В польском городе Лодзь проходит двухдневный саммит министров иностранных дел стран B9, на котором обсуждается ситуация в юго-восточной Европе и регионе Черноморского бассейна. В состав B9, помимо Румынии, входят Польша, Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Чехия. Формат был основан в Бухаресте в 2015 году под эгидой НАТО и предназначен для консолидации восточного фланга Североатлантического альянса.
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину
30 марта, 15:59
"Министр Ауреску призвал восточных союзников продолжать поддерживать Молдавию в контексте гибридных угроз, направленных на дестабилизацию республики и установление преград на ее европейском пути. Ауреску также отметил необходимость укрепления обороноспособности и устойчивости Молдавии и призвал коалицию по В9 поддержать эти усилия", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице внешнеполитического ведомства Румынии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике якобы готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отвергает инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, президент Республики Молдова Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в Буче - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии
Вчера, 14:29
 
В миреМолдавияРумынияБогдан АурескуМайя СандуНАТОЕвропейский совет
 
 
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