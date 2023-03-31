Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
Глава МИД Румынии Ауреску призвал страны B9 поддержать безопасность Молдавии
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал страны "Бухарестской девятки" (B9) поддержать устойчивость и безопасность Молдавии, сообщает пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
В польском городе Лодзь проходит двухдневный саммит министров иностранных дел стран B9, на котором обсуждается ситуация в юго-восточной Европе и регионе Черноморского бассейна. В состав B9, помимо Румынии, входят Польша, Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Чехия. Формат был основан в Бухаресте в 2015 году под эгидой НАТО и предназначен для консолидации восточного фланга Североатлантического альянса.
"Министр Ауреску призвал восточных союзников продолжать поддерживать Молдавию в контексте гибридных угроз, направленных на дестабилизацию республики и установление преград на ее европейском пути. Ауреску также отметил необходимость укрепления обороноспособности и устойчивости Молдавии и призвал коалицию по В9 поддержать эти усилия", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице внешнеполитического ведомства Румынии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике якобы готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отвергает инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.