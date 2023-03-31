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Затор на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров
Затор на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров - РИА Новости, 31.03.2023
Затор на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров
Затор на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сократился до 30 километров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:22
2023-03-31T06:22
2023-03-31T10:37
ростов-на-дону
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Затор на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сократился до 30 километров, сообщает МЧС России. "Протяженность затора на трассе М-4 "Дон" сократилась до 30 километров", - говорится в сообщении.Кроме того, на бульдозерах создают "карманы" на 940 и 950 километрах трассы для проезда легковых автомобилей. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230331/evakuatsiya-1862007921.html
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ростов-на-дону, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
Затор на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров
МЧС России: под Ростовом-на-Дону затор на трассе М-4 "Дон" сократился до 30 километров