https://ria.ru/20230331/rostov-1862012421.html

Затор на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров

Затор на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров - РИА Новости, 31.03.2023

Затор на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров

Затор на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сократился до 30 километров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:22

2023-03-31T06:22

2023-03-31T10:37

ростов-на-дону

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Затор на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сократился до 30 километров, сообщает МЧС России. "Протяженность затора на трассе М-4 "Дон" сократилась до 30 километров", - говорится в сообщении.Кроме того, на бульдозерах создают "карманы" на 940 и 950 километрах трассы для проезда легковых автомобилей. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230331/evakuatsiya-1862007921.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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ростов-на-дону, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто