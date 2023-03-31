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Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику - РИА Новости, 31.03.2023
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18:16 31.03.2023 (обновлено: 18:33 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику - РИА Новости, 31.03.2023
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики. Предыдущий вариант приняли в 2016-м. Новый президенту предложили в январе 2022-го, но он отправил его на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:16
2023-03-31T18:33
россия
москва
европа
владимир жарихин
владимир путин
федор лукьянов
русская православная церковь
нато
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики. Предыдущий вариант приняли в 2016-м. Новый президенту предложили в январе 2022-го, но он отправил его на доработку. Что теперь изменится — в материале РИА Новости.Новый мирКорректировка потребовалась, потому что изменилась международная обстановка. Итоговый документ станет добротной основой для дальнейшей работы, отметил Путин.Прежде всего в концепции сказано, что Москва будет выстраивать связи с другими государствами в зависимости от их отношения к ней. Вместе с тем Россия — самобытная страна-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, оплот русского мира и один из суверенных центров мирового развития. Последнее обусловлено решающим вкладом в победу во Второй мировой войне.Внешняя политика США рассматривается как источник рисков, причем не для России, а для всего мира. Поэтому Москва намерена устранить "рудименты доминирования" Вашингтона.Как и прежде, основные направления внешней политики будет определять президент. Он представляет страну на международной арене. Россия теперь сможет использовать армию для защиты не только собственной территории, но и союзников. При этом Москва руководствуется принципами и нормами международного права.Российская Федерация стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств, но лишь на основе принципа взаимности. Москва не позволит произвольно трактовать Устав ООН. Эта организация искусственно обесценивается в качестве площадки для согласования интересов ведущих стран, подчеркивается в документе.Россия займется нейтрализацией угроз со стороны недружественных стран Европы и НАТО. Вместе с тем укрепится военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками — ради региональной безопасности.Москва стремится к такой системе международных отношений, которая защищает самобытность, равные условия для развития всех государств и их участия в мировой экономике. В связи с этим Россия поддерживает усилия других игроков, направленные на отстаивание всеобщих и традиционных духовно-нравственных ценностей.В гуманитарной политике главное — противостояние русофобии, защита русского языка, культуры, спорта, Русской православной церкви. И борьба за историческую правду. Также необходимо совершенствование международных механизмов регулирования и защиты СМИ.Борьба с ЗападомРоссия не считает себя врагом Запада и не хочет изолироваться от него. Москва рассчитывает, что США и Евросоюз осознают бесперспективность конфликта и примут многополярность. В частности, это должно выражаться в том, что недружественные страны перестанут злоупотреблять своим положением в экономике и откажутся от неоколониальных амбиций.Если американцы прекратят антироссийскую политику, это благотворно отразится на безопасности и благополучии Европы. Но перспективы налаживания отношений зависят от степени готовности Вашингтона отойти от силового доминирования.Евразия должна стать пространством мира, стабильности, доверия и процветания. Именно к этому Россия будет стремиться на протяжении всего XXI века. В первую очередь Москва займется переформатированием ближнего зарубежья.Кроме того, расширится сотрудничество с Китаем и Индией. Африка с помощью России должна превратиться во влиятельный мировой центр. Взаимодействие с Латинской Америкой тоже углубится. Москва собирается укрепить международные организации ШОС, БРИКС, СНГ и ОДКБ, но выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Коренной переломОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Концепция внешней политики России 2016-го теперь потеряла всякий смысл."Центральное понятие нового документа — "государство-цивилизация". Это означает, что страна самодостаточна, ориентируется исключительно на себя, исходит только из своих интересов и никуда не интегрируется", — объясняет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.По его словам, все предшествующие десятилетия страна существовала в неблагоприятной среде. "Мы так или иначе декларировали взаимодействие, интеграцию. Сейчас этого нет. Основная ценность отныне — быть отдельно. Отсюда вытекает все остальное, в том числе выстраивание отношений с дружественными и недружественными государствами. Но самое главное: мы сами по себе. Отдельно и от тех, и от других", — подчеркивает эксперт.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что принятая концепция намного больше внимания уделяет силовому компоненту международных отношений. "Об этом прямо говорится в связи с Западом. К тому же мир поделили на три категории: друзья, нейтральные и недружественные. К ближнему зарубежью выдвигаются конкретные требования: никакой русофобии и иностранных военных баз", — указывает он.Что касается государства-цивилизации, то Жарихин уверен: введение этого термина давно назрело. По его словам, Россия долго пыталась вписаться в Европу, но, как медведь, не могла влезть в кроличью норку, какой бы уютной та ни казалась. Наконец власти осознали бесполезность этих попыток и решили в корне изменить стратегию развития.
https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html
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россия, москва, европа, владимир жарихин, владимир путин, федор лукьянов, русская православная церковь, нато, оон, политика
Россия, Москва, Европа, Владимир Жарихин, Владимир Путин, Федор Лукьянов, Русская православная церковь, НАТО, ООН, Политика

Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики. Предыдущий вариант приняли в 2016-м. Новый президенту предложили в январе 2022-го, но он отправил его на доработку. Что теперь изменится — в материале РИА Новости.

Новый мир

Корректировка потребовалась, потому что изменилась международная обстановка. Итоговый документ станет добротной основой для дальнейшей работы, отметил Путин.
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Прежде всего в концепции сказано, что Москва будет выстраивать связи с другими государствами в зависимости от их отношения к ней. Вместе с тем Россия — самобытная страна-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, оплот русского мира и один из суверенных центров мирового развития. Последнее обусловлено решающим вкладом в победу во Второй мировой войне.
Внешняя политика США рассматривается как источник рисков, причем не для России, а для всего мира. Поэтому Москва намерена устранить "рудименты доминирования" Вашингтона.
Как и прежде, основные направления внешней политики будет определять президент. Он представляет страну на международной арене. Россия теперь сможет использовать армию для защиты не только собственной территории, но и союзников. При этом Москва руководствуется принципами и нормами международного права.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники акции "Крымская весна", приуроченной к девятой годовщине вхождения Крыма в состав России, у здания Ялтинского городского совета
Участники акции Крымская весна, приуроченной к девятой годовщине вхождения Крыма в состав России, у здания Ялтинского городского совета - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участники акции "Крымская весна", приуроченной к девятой годовщине вхождения Крыма в состав России, у здания Ялтинского городского совета
Российская Федерация стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств, но лишь на основе принципа взаимности. Москва не позволит произвольно трактовать Устав ООН. Эта организация искусственно обесценивается в качестве площадки для согласования интересов ведущих стран, подчеркивается в документе.
Россия займется нейтрализацией угроз со стороны недружественных стран Европы и НАТО. Вместе с тем укрепится военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками — ради региональной безопасности.
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Москва стремится к такой системе международных отношений, которая защищает самобытность, равные условия для развития всех государств и их участия в мировой экономике. В связи с этим Россия поддерживает усилия других игроков, направленные на отстаивание всеобщих и традиционных духовно-нравственных ценностей.
В гуманитарной политике главное — противостояние русофобии, защита русского языка, культуры, спорта, Русской православной церкви. И борьба за историческую правду. Также необходимо совершенствование международных механизмов регулирования и защиты СМИ.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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29 марта, 08:00

Борьба с Западом

Россия не считает себя врагом Запада и не хочет изолироваться от него. Москва рассчитывает, что США и Евросоюз осознают бесперспективность конфликта и примут многополярность. В частности, это должно выражаться в том, что недружественные страны перестанут злоупотреблять своим положением в экономике и откажутся от неоколониальных амбиций.
Если американцы прекратят антироссийскую политику, это благотворно отразится на безопасности и благополучии Европы. Но перспективы налаживания отношений зависят от степени готовности Вашингтона отойти от силового доминирования.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден
Евразия должна стать пространством мира, стабильности, доверия и процветания. Именно к этому Россия будет стремиться на протяжении всего XXI века. В первую очередь Москва займется переформатированием ближнего зарубежья.
Кроме того, расширится сотрудничество с Китаем и Индией. Африка с помощью России должна превратиться во влиятельный мировой центр. Взаимодействие с Латинской Америкой тоже углубится. Москва собирается укрепить международные организации ШОС, БРИКС, СНГ и ОДКБ, но выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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20 марта, 00:00

Коренной перелом

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Концепция внешней политики России 2016-го теперь потеряла всякий смысл.
"Центральное понятие нового документа — "государство-цивилизация". Это означает, что страна самодостаточна, ориентируется исключительно на себя, исходит только из своих интересов и никуда не интегрируется", — объясняет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБЦеремония открытия совместного учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022"
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР Рубеж-2022 - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ
Церемония открытия совместного учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022"
По его словам, все предшествующие десятилетия страна существовала в неблагоприятной среде. "Мы так или иначе декларировали взаимодействие, интеграцию. Сейчас этого нет. Основная ценность отныне — быть отдельно. Отсюда вытекает все остальное, в том числе выстраивание отношений с дружественными и недружественными государствами. Но самое главное: мы сами по себе. Отдельно и от тех, и от других", — подчеркивает эксперт.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что принятая концепция намного больше внимания уделяет силовому компоненту международных отношений. "Об этом прямо говорится в связи с Западом. К тому же мир поделили на три категории: друзья, нейтральные и недружественные. К ближнему зарубежью выдвигаются конкретные требования: никакой русофобии и иностранных военных баз", — указывает он.
Что касается государства-цивилизации, то Жарихин уверен: введение этого термина давно назрело. По его словам, Россия долго пыталась вписаться в Европу, но, как медведь, не могла влезть в кроличью норку, какой бы уютной та ни казалась. Наконец власти осознали бесполезность этих попыток и решили в корне изменить стратегию развития.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
США начали передел мира. Кто станет первой жертвой
17 марта, 08:00
 
РоссияМоскваЕвропаВладимир ЖарихинВладимир ПутинФедор ЛукьяновРусская православная церковьНАТОООНПолитика
 
 
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