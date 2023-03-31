https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику

Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику - РИА Новости, 31.03.2023

Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику

Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики. Предыдущий вариант приняли в 2016-м. Новый президенту предложили в январе 2022-го, но он отправил его на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:16

2023-03-31T18:16

2023-03-31T18:33

россия

москва

европа

владимир жарихин

владимир путин

федор лукьянов

русская православная церковь

нато

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики. Предыдущий вариант приняли в 2016-м. Новый президенту предложили в январе 2022-го, но он отправил его на доработку. Что теперь изменится — в материале РИА Новости.Новый мирКорректировка потребовалась, потому что изменилась международная обстановка. Итоговый документ станет добротной основой для дальнейшей работы, отметил Путин.Прежде всего в концепции сказано, что Москва будет выстраивать связи с другими государствами в зависимости от их отношения к ней. Вместе с тем Россия — самобытная страна-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, оплот русского мира и один из суверенных центров мирового развития. Последнее обусловлено решающим вкладом в победу во Второй мировой войне.Внешняя политика США рассматривается как источник рисков, причем не для России, а для всего мира. Поэтому Москва намерена устранить "рудименты доминирования" Вашингтона.Как и прежде, основные направления внешней политики будет определять президент. Он представляет страну на международной арене. Россия теперь сможет использовать армию для защиты не только собственной территории, но и союзников. При этом Москва руководствуется принципами и нормами международного права.Российская Федерация стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств, но лишь на основе принципа взаимности. Москва не позволит произвольно трактовать Устав ООН. Эта организация искусственно обесценивается в качестве площадки для согласования интересов ведущих стран, подчеркивается в документе.Россия займется нейтрализацией угроз со стороны недружественных стран Европы и НАТО. Вместе с тем укрепится военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками — ради региональной безопасности.Москва стремится к такой системе международных отношений, которая защищает самобытность, равные условия для развития всех государств и их участия в мировой экономике. В связи с этим Россия поддерживает усилия других игроков, направленные на отстаивание всеобщих и традиционных духовно-нравственных ценностей.В гуманитарной политике главное — противостояние русофобии, защита русского языка, культуры, спорта, Русской православной церкви. И борьба за историческую правду. Также необходимо совершенствование международных механизмов регулирования и защиты СМИ.Борьба с ЗападомРоссия не считает себя врагом Запада и не хочет изолироваться от него. Москва рассчитывает, что США и Евросоюз осознают бесперспективность конфликта и примут многополярность. В частности, это должно выражаться в том, что недружественные страны перестанут злоупотреблять своим положением в экономике и откажутся от неоколониальных амбиций.Если американцы прекратят антироссийскую политику, это благотворно отразится на безопасности и благополучии Европы. Но перспективы налаживания отношений зависят от степени готовности Вашингтона отойти от силового доминирования.Евразия должна стать пространством мира, стабильности, доверия и процветания. Именно к этому Россия будет стремиться на протяжении всего XXI века. В первую очередь Москва займется переформатированием ближнего зарубежья.Кроме того, расширится сотрудничество с Китаем и Индией. Африка с помощью России должна превратиться во влиятельный мировой центр. Взаимодействие с Латинской Америкой тоже углубится. Москва собирается укрепить международные организации ШОС, БРИКС, СНГ и ОДКБ, но выступает против разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Коренной переломОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Концепция внешней политики России 2016-го теперь потеряла всякий смысл."Центральное понятие нового документа — "государство-цивилизация". Это означает, что страна самодостаточна, ориентируется исключительно на себя, исходит только из своих интересов и никуда не интегрируется", — объясняет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.По его словам, все предшествующие десятилетия страна существовала в неблагоприятной среде. "Мы так или иначе декларировали взаимодействие, интеграцию. Сейчас этого нет. Основная ценность отныне — быть отдельно. Отсюда вытекает все остальное, в том числе выстраивание отношений с дружественными и недружественными государствами. Но самое главное: мы сами по себе. Отдельно и от тех, и от других", — подчеркивает эксперт.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что принятая концепция намного больше внимания уделяет силовому компоненту международных отношений. "Об этом прямо говорится в связи с Западом. К тому же мир поделили на три категории: друзья, нейтральные и недружественные. К ближнему зарубежью выдвигаются конкретные требования: никакой русофобии и иностранных военных баз", — указывает он.Что касается государства-цивилизации, то Жарихин уверен: введение этого термина давно назрело. По его словам, Россия долго пыталась вписаться в Европу, но, как медведь, не могла влезть в кроличью норку, какой бы уютной та ни казалась. Наконец власти осознали бесполезность этих попыток и решили в корне изменить стратегию развития.

https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

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москва

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россия, москва, европа, владимир жарихин, владимир путин, федор лукьянов, русская православная церковь, нато, оон, политика