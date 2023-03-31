https://ria.ru/20230331/rossiya-1862189158.html

Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации

Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации - РИА Новости, 01.04.2023

Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации

Россия не считает себя врагом Запада, следует из новой Концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.04.2023

2023-03-31T15:14

2023-03-31T15:14

2023-04-01T09:25

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия не считает себя врагом Запада, следует из новой Концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что Москва не проводит политику изоляции по отношению к Западу, и не имеет к нему враждебных намерений. Кроме того, Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтационной политики против Москвы, примет реалии многополярного устройства мира и со временем вернется к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.

https://ria.ru/20230323/kontakt-1859965465.html

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2023

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россия