Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 31.03.2023 (обновлено: 09:25 01.04.2023)
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862189158.html
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации - РИА Новости, 01.04.2023
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации
Россия не считает себя врагом Запада, следует из новой Концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.04.2023
2023-03-31T15:14
2023-04-01T09:25
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия не считает себя врагом Запада, следует из новой Концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что Москва не проводит политику изоляции по отношению к Западу, и не имеет к нему враждебных намерений. Кроме того, Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтационной политики против Москвы, примет реалии многополярного устройства мира и со временем вернется к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.
https://ria.ru/20230323/kontakt-1859965465.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8884334d259ad4999360240cf9231f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации

В новой Концепции внешней политики отмечено, что Россия не считает себя врагом Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия не считает себя врагом Запада, следует из новой Концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Москва не проводит политику изоляции по отношению к Западу, и не имеет к нему враждебных намерений.
Кроме того, Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтационной политики против Москвы, примет реалии многополярного устройства мира и со временем вернется к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт
23 марта, 10:10
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала